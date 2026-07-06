Sony, PlayStation hizmet koşullarını güncelledi! Güncel olmayan hesaplara kötü haber

Sony, PlayStation özelinde yeni kararlar almaya devam ediyor. En son 2028 yılında artık fiziksel disk olmayacağını duyuran şirket, PlayStation için yeni hizmet koşulları yayınladı. Buna göre 3 yıl boyunca aktif olmayan PlayStation Network hesapları satın alınan dijital oyunlarla birlikte silinecek.

Süreç ise oyunculara e-posta gönderilmesiyle başlayacak. Sony, öncelikle aktif olmayan oyuncuya bir e-posta gönderecek. Bu mesajda kişinin aktif olmayan PSN hesabına giriş yapması ve hesabın kapanmaması için açık kalmasını istediğini bildirmesi gerekiyor. Eğer kullanıcılar bu e-postaya 6 ay içinde geri dönüş yapmazsa kişinin hesabı kalıcı olarak kapatılacak.

Burada eleştirilen taraf ise oyuncuların satın aldığı oyunların ve tüm dijital içeriklerin de silinecek ve geri döndürülemeyecek olması.