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Sony, PlayStation hizmet koşullarını güncelledi! Güncel olmayan hesaplara kötü haber

Sony, PlayStation hizmet koşullarını güncelledi! Güncel olmayan hesaplara kötü haber

6.07.2026 19:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sony, PlayStation hizmet koşullarını güncelledi! Güncel olmayan hesaplara kötü haber

Sony, PlayStation hizmet koşullarını güncelledi. Buna göre güncel olmayan kullanıcı hesapları belirli bir süre geçtikten sonra silinecek.
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Sony, PlayStation özelinde yeni kararlar almaya devam ediyor. En son 2028 yılında artık fiziksel disk olmayacağını duyuran şirket, PlayStation için yeni hizmet koşulları yayınladı. Buna göre 3 yıl boyunca aktif olmayan PlayStation Network hesapları satın alınan dijital oyunlarla birlikte silinecek.

Süreç ise oyunculara e-posta gönderilmesiyle başlayacak. Sony, öncelikle aktif olmayan oyuncuya bir e-posta gönderecek. Bu mesajda kişinin aktif olmayan PSN hesabına giriş yapması ve hesabın kapanmaması için açık kalmasını istediğini bildirmesi gerekiyor. Eğer kullanıcılar bu e-postaya 6 ay içinde geri dönüş yapmazsa kişinin hesabı kalıcı olarak kapatılacak. 

Burada eleştirilen taraf ise oyuncuların satın aldığı oyunların ve tüm dijital içeriklerin de silinecek ve geri döndürülemeyecek olması. 

İlgili Konular: #oyun #Sony #PlayStation

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