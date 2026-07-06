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Samsung'un 22 Temmuz'daki etkinlik öncesi tanıtacağı ürünlerin fiyatları ortaya çıktı

Samsung'un 22 Temmuz'daki etkinlik öncesi tanıtacağı ürünlerin fiyatları ortaya çıktı

6.07.2026 20:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Samsung'un 22 Temmuz'daki etkinlik öncesi tanıtacağı ürünlerin fiyatları ortaya çıktı

Samsung, bu ay yeni akıllı telefonlarını ve saatlerini tanıtacağı bir etkinlik düzenleyecek. Etkinlik öncesinde ürünlerin Avrupa odaklı tahmini fiyatları ortaya çıktı.
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Samsung, 22 Temmuz'da yeni bir etkinlik düzenliyor. Bu etkinlikte karşımıza yeni katlanabilir ekranlı telefonlar ve akıllı saatler çıkacak. Ancak etkinlik öncesinde cihazların ne kadar fiyata satılacağına yönelik bir sızıntı yapıldı. Telefonların ve saatlerin satış fiyatları Avrupa odaklı ancak cep yakacağı kesin.

Samsung Unpacked etkinliğinde yeni Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra ve Z Flip 8 modellerinin yanı sıra Watch 9 ve de Watch Ultra 2 gibi akıllı saatlerini tanıtacak. 

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Telefonların sızdırılan fiyatlarına göre Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın 256 GB başlangıç modeli 2 bin 199 euro olacak. Bu geçen yılki modele göre 100 euro daha zamlı bir fiyat. Telefon modelinin 512 GB versiyonu ise 2 bin 399 euro gibi bir fiyata çıkacak. 1 TB versiyon ise 2 bin 799 euro olacak. 

Galaxy Z Fold 8 ise 1 bin 999 euro başlangıç fiyatına sahip olacak. Telefonun 1 TB depolama alanına sahip versiyonu ise 2 bin 599 euroya çıkacak. 

Galaxy Z Flip 8 modelinin 256 GB depolama alanına sahip versiyonu 1 bin 299 euro başlangıç fiyatına, 512 GB versiyon ise 1 bin 499 euroya satılacak.

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Akıllı saat tarafında da karşımıza zamlar çıkacak. 

Galaxy Watch Ultra 2'nin 749 euroluk fiyatı olacak. Bu versiyonda LTE desteği de bulunacak.

Galaxy Watch 9 modelinin ise 40mm versiyonu 409 eurodan, daha büyük versiyonu olan 44mm ise 459 euroya satılacak. Saatlerin LTE destekli versiyonları için 30 euro daha eklemek gerekiyor.

İlgili Konular: #akıllı saat #Samsung #katlanabilir ekranlı telefon

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