Avustralya'da sosyal medya platformlarının güvende tutma zorunluluğu olacak
Avustralya'da sosyal medya platformlarının, kullanıcılarını "güvende tutma ve çevrim içi zararlardan koruma" sorumluluğu olacağı açıklandı.
Avustralya İletişim Bakanlığından, sosyal medya platformlarının düzenlenmesine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, yeni yasa tasarısıyla, söz konusu platformların, kullanıcılarını "güvende tutma ve çevrim içi zararlardan koruma" zorunluluğu olacağı kaydedildi.
Yasa tasarısının sosyal medya platformlarına yaklaşımının, İngiltere ve Avrupa Birliği'yle (AB) aynı hizada olacağına işaret edilen açıklamada, platformların değişen riskleri belirleyerek buna göre önlem alması gerekeceği vurgulandı.
İletişim Bakanı Michelle Rowland "(Bununla), çevrim içi zararların sistemik düzeyde önlenme sorumluluğu sektöre yüklenecektir." ifadesini kullandı.
Avustralya hükümetinin, çocukların sosyal medyayı kullanmaya başlaması için 16 yaş sınırı koymaya ve platformları buna uymak konusunda sorumlu tutmaya hazırlandığı bildirilmişti.
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