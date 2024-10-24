Epic Games'in ücretsiz verdiği oyun belli oldu
Epic Games normalde 70 TL'ye satılan Moving Out oyununu ücretsiz olarak sunuyor.
Epic Games ücretsiz verdiği oyun listesini güncelledi. 31 Ekim'e kadar ücretsiz olarak verdiği oyun Moving Out oldu. Oyuna sahip olmak için normalde 70 TL ödeme yapmak gerekiyor ancak Epic, haftalık ücretsiz oyun kapsamında bu oyunu ay sonuna kadar ücretsiz olarak sunuyor.
EPIC GAMES'İN YENİ ÜCRETSİZ OYUNU
Epic Games'in ücretsiz verdiği oyun Moving Out kanepeden eşli oynama kavramına yeni bir anlam getiren absürt fizik tabanlı bir taşıma simülatörü olarak tanımlanıyor. Oyunda sertifikasını yeni almış olan taşıma teknisyenini yönlendiriyorsunuz.
Oyuna ücretsiz sahip olabilmek için Epic Games hesabı üzerinden giriş yapmanız gerekiyor. 31 Ekim saat 18.00'e kadar ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebiliyor.
Etiketler: #Epic Games #Moving Out #bilgisayar oyunu
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