Netflix AAA oyun stüdyosunu kapatıyor
Netflix, dizi ve film sektörünün dışında oyunda da yer almak istiyordu. Bu kapsamda kendi oyun stüdyosunu kurmuştu. AAA oyunlar için ise karar biraz farklı oldu.
Oyun sektörüne kendi oyun stüdyosunu kurarak giriş yapan Netflix, üçüncü taraf RPG oyunu üzerinde de çalışan Team Blue adını verdiği stüdyoyu kapattıklarını duyurdu. Yaklaşık 2 yıl önce mobil uygulamaya eklenen oyunlarla abonelerinin karşısına çıkan Netflix, AAA yani yüksek grafikli oyun geliştirme stratejisinden uzaklaşarak bu stüdyosunu kapattı.
Yani Netflix'in mobil uygulamasında mobil oyun kütüphanesi tamamen kaldırılmayacak. Sadece AAA oyunların geliştirilmesi durdurulmuş görünüyor.
NETFLIX KENDİ OYUN STÜDYOSUNU KAPATIYOR
Netflix Games'i 2021'de duyuran platform, bir süre sonra da kendi oyun geliştirme stüdyosunu kurmuştu. Platforma kurulduğu günden bu yana 100'den fazla oyun eklenmişti.
Hatırlatmak gerekirse Team Blue'da oyun geliştirme ve tasarımında önemli isimler yer alıyordu. Bu isimlerden biri de God of War'un sanat yönetmeni Raf Grassetti'nin yanı sıra Epic Games'in yöneticilerinden Alain Tascan da yer alıyordu.
Konunun ayrıntılarını aktaran resmi bir açıklama henüz gelmedi ancak, Netflix bu adımının arkasındaki nedenleri yakında açıklayacaktır.
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