Avustralyalı gök bilimciler kara delik patlamasını görüntüledi

24 Aralık 2021 Cuma, 00:00

Nature Astronomy dergisinde perşembe günü yayımlanan keşifte, 12 milyon ışık yılı uzaklıktaki Centaurus A galaksisinin merkezindeki kara deliğin görüntülendiği duyuruldu.

Görüntülerin, yayılan radyo dalgalarını tespit edebilen Batı Avustralya eyaletinin kırsal kesimindeki Murchison Widefield Array (MWA) teleskobu kullanılarak oluşturulduğu belirtildi.

Uluslararası Radyo Astronomi Araştırmaları Merkezi'ne (ICRAR) Curtin Üniversitesi'nden katılan, çalışmanın baş yazarı Benjamin McKinley, "Bu radyo dalgaları, galaksinin ortasındaki süper kütleli kara deliğe emilen malzemeden geliyor" dedi.

Güneş'in 55 milyon katı kütleye sahip olduğu belirtilen kara deliğin, patlarken gazla beslendiği ve ışık hızına yakın bir hızda malzeme fırlatarak "radyo kabarcıklarının" dışa doğru genişlemesine neden olduğu kaydedildi.

McKinley, "Kara deliğin etrafında bir disk oluşuyor ve madde kara deliğe yaklaşırken parçalandıkça, diskin her iki tarafında oluşan güçlü fışkırmalar ile malzemenin çoğu uzaya geri püskürtülerek, muhtemelen bir milyon ışık yılı uzaklıklara kadar gidiyor" dedi.

McKinley, parçacıkların dışarı atılıp yerleşmesi sırasında enerji dağılması nedeniyle görüntülerin merkezde daha parlak göründüğünü söyledi.