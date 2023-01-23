Ay, Dünya'ya son 1300 yıldır hiç olmadığı kadar yaklaştı

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 12:20

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 12:20

Astrofizikçi Graham Jones ile ekibi, Ay ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, 21 Ocak 2023 Cumartesi günü Ay'ın Dünya'ya çok uzun zamandır hiç olmadığı kadar yakınlaştığı ifade edildi. Hatta bu yakınlık öyle bir seviyede oldu ki son 1.337 yılın rekoru kırıldı.

BİR SONRAKİ REKOR 2368 YILINDA KIRILACAK

Bilindiği üzere, Ay'ın çember şeklinde bir yörüngesi yok. Daha çok elips şeklinde Dünya çevresinde dolaşan uydumuz, Jones ve ekibinin hesabına göre geçtiğimiz günlerde 356.568 km yakınımıza kadar geldi. Ay'ın Dünya'ya olan ortalama uzaklığının 405.000 km olduğunu söylemekte fayda var. Yani ay, Dünya'da ortalamadan yaklaşık 50 bin kilometre daha yakın bir pozisyondaydı.

Webtekno'da yer verilen haberde Astrofizikçi ile ekibi, bu önemli iddiayı gündeme getirirken Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü tarafından oluşturulan "DE431" isimli veritabanından faydalandılar. Bu veritabanını Ay'ın geçmiş ve gelecek 2000 yıllık yörüngesini analiz için kullanan uzmanlar, Dünya ile Ay arasındaki mesafenin 356.570 km'nin altına düştüğü 3 tarih buldular. Bu tarihler şu şekildeydi:

3 Aralık 1030: 356.562 km

21 Ocak 2023: 356.568 km

20 Ocak 2368: 356.559 km

Böylelikle, 1030 tarihinden sonra Ay, ilk kez Dünya'ya bu kadar yakınlaşmış oldu. Bundan sonraki en yakın mesafe, 2368 yılında olacak ve yeni bir rekor kırılacak.

Japonya Uzay Araştırma Ajansı’nda (JAXA), bundan birkaç yıl önce bir açıklama yapmış ve soğuyan Ay'ın dünyadan uzaklaştığının bir kez daha altını çizmişti. Hatta bununla ilgili bir de animasyon da yayınlanmıştı. Yapılan açıklamaya göre Ay, milyarlarca yıl önce Dünya'ya 16 kat daha yakındı...