Ay'ın karanlık yüzünden çıkan örneklerde nadir kalıntılar bulundu

21.10.2025 16:13:00
Çin'in Ay'ın karanlık yüzüne gönderdiği "Çang'ı 6" keşif aracının topladığı kaya ve toprak örneklerinde, Güneş Sistemi dışından geldiği anlaşılan meteor kalıntıları keşfedildi.

Çin'in Guangcou Jeokimya Enstitüsünden (GIG) bilim insanları, sonuçlarını "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımladıkları araştırmada, Ay'ın karanlık yüzünden toplanan örneklerin kimyasal kompozisyonlarına ilişkin bulguları paylaştı.

Araştırmacılar, örneklerde Dünya'da nadir olarak rastlanan, genelde Güneş Sistemi dışından gelen su ve organik malzemeler bakımından zengin meteorlarda görülen karbon kondrit elementleri bulunduğunu ifade etti.

Söz konusu keşfin, Dünya-Ay sisteminin, karbon kondrit içeren Güneş Sistemi dışı meteorlarla tahmin edilenden daha fazla çarpışma yaşadığına işaret ettiğini belirten araştırmacılar, bunun Ay'ın yüzeyindeki su varlığına dair izleri açıklayabileceği ve Ay'da suyun dağılımı ve evrimine dair gelecek araştırmalara yön verebileceğini vurguladı.

Çin, Ay'ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplama hedefiyle "Çang'ı 6" keşif aracını 3 Mayıs 2024'te uzaya göndermiş, 2 Haziran 2024'te Ay'ın Güney Kutbu-Aitken Çanağı içindeki Apollo Çanağı'na iniş yapan keşif aracı, topladığı örneklerle 25 Haziran 2024'te Dünya'ya dönmüştü.

Çang'ı 6 göreviyle Çin, Ay'ın karanlık yüzeyinden örnek toplayan ilk ülke olmuştu.

