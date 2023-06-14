Ay keşif aracı diğer uzay ajanslarından ekipman taşıyacak

Yayınlanma: 14.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 14.06.2023 - 07:00

Şirket, Twitter benzeri bir platform olan Sina Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda, taşınması planlanan yüklerin Ay yüzeyi araştırmalarında kullanılacak iki bilimsel araçtan oluştuğunu açıkladı.

Bu uluslararası iş birliği, Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin geçen hafta Avrupa Uzay Ajansı ve Fransız uzay ajansı Centre National d'Etudes Spatiales ile imzaladığı iki mutabakat zaptından sonra gündeme geldi.

Avrupa Uzay Ajansı'ndan taşınacak ekipman, gezegen bilimi üzerine temel araştırmalar yapmak için kullanılan bir negatif iyon analizörü iken, Fransız uzay ajansından taşınacak aracın ise radon gazını ve Ay'daki bozunma ürünlerini ölçen bir dedektör olduğu bilgisi paylaşıldı.

Çin'in Ay keşif programına göre, Chang'e-6 misyonunun Ay'ın uzak tarafından numune getirme görevini tamamlamak üzere 2024 civarında fırlatılması planlanıyor. Misyonun başarılı olması halinde, insanoğlu ilk kez Ay'ın uzak tarafından numune almış olacak.

Çin, Ay'daki en yakın tarihli misyonu olan Chang'e-5 keşif aracını 2020 yılında fırlatmış ve aracın roketi Ay'ın yakın tarafından 1.731 gram ağırlığında numuneyi Dünya'ya getirmişti.