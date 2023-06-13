Assassin's Creed Mirage için oynanış videosu paylaşıldı

Yayınlanma: 13.06.2023 - 09:46

Güncelleme: 13.06.2023 - 09:46

Oyunseverlerin tutkunu olduğu Assassin's Creed serisi için yeni bir oyun yolda. Oyun daha çıkmadan zamlanma haberleriyle gündeme gelse de Ubisoft tarafından heyecan verici bir oynanış videosu paylaşıldı.

12 EKİM'DE ÇIKIYOR

Assassin's Creed Mirage'ın yanında Assassin's Creed Codename Jade için de tanıtım fragmanı gösterildi. Sanal gerçeklik oyunu Assassin's Creed Nexus ise burada gösterilen bir diğer oyun oldu.

Ubisoft'un etkinliğinden önce PlayStation Showcase'de karşımıza çıkan yeni oyun, 12 Ekim tarihinde çıkış yapacak.

Oyun bilmeyenler için bu sefer 9. yüzyılda ve Bağdat'ta geçecek. Daha önce Valhalla oyunundan da bildiğmiz Basim Ibn Ishaq bu oyunda merkeze alınıyor. Oyun aynı zamanda eski Assassin's Creed oyunlarından da izler taşıyacak.