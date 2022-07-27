Ay'a ayak basan ikinci astronot Buzz Aldrin'in ceketi 2.8 milyon dolara satıldı
Ay’a 1969’da ayak basan Buzz Aldrin’in tarihi Apollo 11 görevinde uçuş sırasında giydiği ceketi, New York’taki müzayedede 2 milyon 772 bin 500 dolara alıcı buldu.
Ay yüzeyine yapılan insanlı ilk uzay uçuşunda yer alan ve Neil Armstrong ile birlikte 20 Temmuz 1969’ta Ay yüzeyine iniş yapan astronot Buzz Aldrin’in kişisel eşyalarından oluşan bir koleksiyonu, New York’taki Sotheby’s müzayede evi tarafından açık artırmaya çıkarıldı.
REKOR FİYATA SATILDI
Aldrin’in uzay yolcuğu sırasında giydiği ve üzerinde ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) logosu ile ABD bayrağının yer aldığı ceketi, 2 milyon 772 bin 500 dolara satıldı.
92 yaşındaki astronotun ceketi, satılan en değerli Amerikan uzay eseri oldu. Aldrin’in devre kesici ve tamir için kullandığı kalemi de açık arttırmada çıkarılan kişisel eşyaları arasında yer alırken, kişisel koleksiyonundaki 69 parçanın tamamı 8 milyon 184 bin 578 dolara alıcı buldu.
BUZZ ALDRIN KİMDİR?
Neil Armstrong’dan sonra Ay’a ayak basan ikinci kişi olarak tarihe geçen Aldrin, Apollo 11 görevine katılanlar astronotların yaşayan tek üyesi.
Neil Armstrong 2012’de, görevde yer alan diğer isim Mike Collins ise 2021’de hayatını kaybetmişti. Armstrong ve Aldrin Ay yüzeyine ilk mürettebat inişini yaparken Collins, Apollo 11 Columbia Komuta Modülü’nü Ay’ın etrafında uçurmuştu.
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