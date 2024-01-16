Ay'a inmesi beklenen roket Dünya'ya savruluyor... NASA yanıtladı: Tehlike oluşturur mu?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 13:49

Güncelleme: 16.01.2024 - 13:49

ABD basınından derlenen bilgilere göre, şayet her şey yolunda gitseydi, Lander misyonu 1970'lerdeki Apollo programından bu yana ABD'nin Ay'a yerleştirdiği ilk araç olacaktı.

Misyonun öncelikli amacı Ay'a iniş yapmak ve NASA'nın 2026 yılı için planladığı Ay'a iniş görevleri için keşif görevlerini icra etmekti. Lander'ın planı, Ay'ın bileşimi ve radyasyon seviyesi hakkındaki soruları cevaplamak için Ay yüzeyinde deneyler yapmaktı.

330 KİŞİNİN KALINTILARINI TAŞIYORDU...

Lander ayrıca, Ay'da "kalıcı bir anıt" oluşturmayı amaçlıyordu ve bu kapsamda George Washington ve John F. Kennedy'nin saç örnekleri de dahil olmak üzere 330 kişinin kalıntılarını veya DNA örneklerini taşıyordu.

Ne yazık ki işler planlandığı gibi gitmedi.

Özel firma Astrobotic, NASA destekli Peregrine One Lander'i, 8 Ocak'ta fırlattı, ancak bir yakıt sızıntısı misyonu alt üst etti ve Ay'a geri dönüş şansı yok oldu.

"ATMOSFERDE YANACAK"

13 Ocak'ta, NASA tarafından sosyal medyadan yapılan bir güncellemede, Astrobotic makinenin Dünya'ya doğru hızla ilerlediği ve yakın zamanda atmosferde yanarak yok olacağını duyuruldu.

"Ay'a yumuşak bir inişin mümkün olmadığının" vurgulandığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Son değerlendirmemize göre, uzay aracı şu anda Dünya'ya doğru bir yol izliyor ve muhtemelen Dünya'nın atmosferinde yanacak...”

İNSANLAR İÇİN RİSK VAR MI?

14 Ocak'ta yapılan son duyuruda, roketin yaklaşık 380 bin km uzakta olduğu ve başarısız misyonun 18 Ocak Perşembe gününe kadar sona ermesinin beklendiği açıklandı.

Ayrıca, düşen Lander'in, "insanlar için herhangi bir risk oluşturmadığı" vurgulandı.

Açıklamada, ayrıca şu ifadeler yer aldı:

“Kontrol edilen giriş yolunu NASA ile birlikte güncellemeye ve değerlendirmeye devam ediyoruz. Giriş, güvenlik riskleri oluşturmuyor. Uzay aracı Dünya'nın atmosferine giriş yaptığında yanacak..."

ŞİRKET CEO'SUNDAN İLK AÇIKLAMA

Astrobotic CEO'su John Thornton, genel başarısızlığın, ekiplerin elde ettiği başarıları gölgelememesi gerektiğinin altını çizdi.

Thornton, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ekibimizin, bu misyonda başardıkları şeylerle ne kadar gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Misyon kontrol ekibimizin pazartesi günü yaşanan itki sistemi arızasından sonra uzay aracını kurtarma ve işletme çabalarının kahramanca olduğunu ilk elden görmek büyük bir onur. 18 Ocak'ta misyon sona erdikten sonra bu ve daha birçok olağanüstü hikayeyi paylaşmayı dört gözle bekliyorum. Bu misyon bize çok şey öğretti ve bir sonraki Ay misyonumuzun yumuşak iniş yapacağına dair büyük bir güven verdi...”