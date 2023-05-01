Ay'da inşa edilecek binalar için 3B yazıcı oluşturulacak

Yayınlanma: 01.05.2023 - 07:30

Güncelleme: 01.05.2023 - 07:30

Çin’in, geniş bir Ay yerleşimini gerçeğe dönüştürmek için, Ay’daki mevcut malzemeleri kullanacak 3B yazıcı planları üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Çin Halk Cumhuriyeti, küresel salgının ilk yılındaki Chang'e 5 görevinin bir parçası olarak ilk Ay toprağı örneğini aldı ve bilim insanları ve astronomlar Ay kolonizasyonu potansiyelini incelemeye başladı.

3B BASKI YÖNTEMİ KULLANILACAK

Ülke, bu on yılın sonunda, sırasıyla ikinci bir örnek toplayarak, Ay’ın güney kutbuna iniş yaparak ve yeniden kullanılabilir kaynaklar arayarak Chang'e 6, 7 ve 8 görevlerini tamamlamayı hedefliyor. Chang'e 8 görevi, seçilen 3B baskı yöntemiyle ülkenin Ay’daki yerleşim amaçları için kullanabileceği kaynakları keşfetmek için özel olarak tasarlandı.

Chip'in aktardığı haberde mineral bileşimini ve diğer kaynakların varlıklarını incelemek, bilim insanlarına Dünya’nın dışında nasıl üretimlerin yapılmasının mümkün olabileceğine dair bir ipuçları verecek ve ülkeye daha geniş Ay yolculuğu öncesinde planlar yapmasını sağlayacak.

Ayrıca Çin, insanların gelişinden önce yaşanabilir yapıların oluşturulmasını sağlayacak, 3B baskı gibi insanlara ihtiyaç duyulmayan teknolojiler üzerine odaklanıyor gibi görünüyor. Reuters aracılığıyla bildirilen haber, Çin Ulusal Uzay İdaresi bilim insanı Wu Weiren'den alıntı yapan Komünist Partiye ait China Daily’den geliyor: “Ay'da uzun süre kalmak istiyorsak, Ay’da bulunan malzemeleri kullanarak istasyonlar kurmamız gerekiyor.”

Çin’in uzay programı yoğunlaşmaya devam ederken, Chang'e 8 görevi ile beraber “Ay toprağı tuğlaları” inşa edebilecek bir robotu fırlatmaya hazırlandığı da bildiriliyor.