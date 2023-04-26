Çin'in derin uzay keşfi üzerine uluslararası çalışmaları

Yayınlanma: 26.04.2023 - 07:15

Güncelleme: 26.04.2023 - 07:15

24 Nisan'a denk gelen Çin Uzay Günü'nü kutlamak üzere düzenlenen önemli etkinlikler kapsamında Salı günü başlayan konferans, Çin'in derin uzay keşif projelerine yönelik planını tanıtmayı ve Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu ile derinlemesine iş birliğini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Açılış töreninde Çin Ulusal Uzay İdaresi ve Asya-Pasifik Uzay İş birliği Örgütü, Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu kapsamında iş birliği hakkında ortak bildiri imzaladı. Törende Çin'in öncelikli derin uzay keşfi programının baş tasarımcısı olan Wu Yanhua ve Çin Derin Uzay Keşif Laboratuvarı Direktörü Wu Weiren, sırasıyla Çin'in derin uzay keşfi ve Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu hakkında bilgilendirmede bulundu.

500'ÜN ÜZERİNDE KONUK VARDI

İki günlük etkinliğe, yabancı uzay ajansları ve uluslararası kuruluşların temsilcileri, Çin'in bakanlıkları, uzay ajansları ve örgütleri, araştırma kuruluşlarının ve üniversitelerinin temsilcileri ve yurtiçi ve yurtdışındaki derin uzay keşfi ve uzay uzmanları da dahil olmak üzere 14 ülke ve bölgeden 500'ün üzerine konuk davet edildi.

Konuklar, Çin'in derin uzay keşfine yönelik orta ve uzun vadeli planları, en son teknolojileri ve akademik başarılarının yanı sıra uluslararası derin uzay keşfinin odak, sıcak nokta ve önde gelen projeleri ve uluslararası iş birliğine odaklanan raporlar, forumlar ve seminerlere katılacak.

Derin Uzay Keşif Laboratuvarı'nın ev sahipliği yaptığı konferans, Asya-Pasifik Uzay İş birliği Örgütü, Çin Uzay Vakfı ve Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenleniyor.