Ay'da inşaat için üç boyutlu baskı teknolojisi test edilecek

Çin, Ay'da bina inşaatında üç boyutlu baskı teknolojisinin uygulanabilirliğini araştırmak üzere Ay keşif programını kullanmayı planlıyor.

Xinhua
Yayınlanma: 24.04.2023 - 09:13
Ay'da inşaat için üç boyutlu baskı teknolojisi test edilecek
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China Daily gazetesinde Pazartesi günü yayımlanan habere göre Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin önde gelen bilim insanlarından Wu Weiren, Chang'e-8 keşif aracının, Ay'da çevre yapısı ve mineral bileşimine yönelik saha araştırmaları yürütüp Ay yüzeyinde üç boyutlu baskı gibi bazı gelişmiş teknolojilerin kullanılıp kullanılamayacağını araştıracağını söyledi.

AY'A GÖNDERİLECEK ÜÇÜNCÜ KEŞİF ARACI OLACAK

Wu, "Eğer Ay'da uzun süre kalmak istiyorsak Ay'ın kendi malzemelerini kullanarak istasyonlar kurmamız gerekir" diye belirtti. Haberde Tongji Üniversitesi ve Xi'an Jiaotong Üniversitesi gibi Çin'deki bazı üniversitelerin Ay'da üç boyutlu baskı teknolojisinin olası uygulamalarını araştırmaya başladığı dile getirildi.

Chang'e-8, Çin'in Ay'ın keşfi girişimi kapsamında Chang'e-6 ve Chang'e-7'nin ardından Ay'a gönderilecek üçüncü keşif aracı olacak.


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