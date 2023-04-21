Çinli astronotlar gençlerle sohbet etti

Çin'in yörüngedeki Tiangong uzay istasyonunda bulunan Shenzhou-15 astronotları, Çin, Hindistan ve Shanghai İş birliği Örgütü'nün (SCO) diğer üye ülkelerinden gençlerle çevrim içi video sohbeti gerçekleştirdi.

Xinhua
Yayınlanma: 21.04.2023 - 11:14
Çinli astronotlar gençlerle sohbet etti
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Gerçekleştirilen sohbette farklı ülkelerden gençler, Shenzhou-15 mürettebatına yemek, boş zaman etkinlikleri ve uzay istasyonundaki ağırlıksız ortamla nasıl başa çıktıkları gibi çeşitli konularda sorular sordu.

Shenzhou-14 mürettebatından Cai Xuzhe de Beijing ana merkezden etkinliğe katılarak Çin'in uzay keşfi konusunda bilgi paylaştı. Astronotlar, uzay çalışmalarına ilgi duyan gençleri kapsamlı ve zengin bilgi ve beceri sahibi olmaya teşvik etti. Cai, "Bu etkinliğin uzay aşkının tohumlarını ekmesini umuyorum" diye konuştu.


Çin Shenzhou-14 Shenzhou-15

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