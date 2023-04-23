Çin'deki fuarda uzayda tohum yetiştirme teknolojisi tanıtıldı
24. Çin Uluslararası Sebze Yetiştirme Bilimleri ve Teknolojisi Fuarı, Perşembe günü Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde büyük bir sebze üretim üssü olan Shouguang'da başladı.
Fuarda, uzay ortamını canlandıran sebze bahçesi büyük ilgi topladı. Uzay kapsülü, bitkilerin uzayda ekildiği güçlü radyasyon, mikro yerçekimi ve yüksek vakum gibi özel uzay koşullarını canlandırıyor.
Bahçede ayrıca yapay güneş ışığı, topraksız ekim, akıllı çevre kontrolü ve benzeri teknolojiler kullanılıyor.
UZAYDA TOHUM YETİŞTİRMEYE YÖNELİK İLK DENEY 1987'DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Üretme çalışmaları için uzaya götürülen bitki tohumları, ekim alanına ekildi.
Çin, tohum paketlerinin bir uyduyla fırlatılıp kozmik radyasyona maruz bırakıldıktan sonra Dünya'ya geri gönderilmesi yoluyla uzayda tohum yetiştirmeye yönelik ilk deneyini 1987'de gerçekleştirdi.
Söz konusu deneyden bu yana, yüzlerce bitki türü tohumu ülkenin geri getirilebilen uyduları ve Shenzhou uzay araçlarıyla uzaya yollandı.
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