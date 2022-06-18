Bakanlık apar topar yayından kaldırdı! Gezegenlerden sinyal alındığı açıklanmıştı

18 Haziran 2022 Cumartesi, 08:42

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, sahibi oldukları dünyanın en büyük radyo teleskobu “Sky Eye”in diğer gezegenlerdeki olası uygarlıkların elektromanyetik sinyallerini tespit ettiğini duyurdu.

Bakanlığın gazetesinde yayımlanan rapora göre, Çin’in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan Sky Eye, diğer gezegenlerdeki olası uygarlıkların elektromanyetik sinyallerini belirledi.

Raporda, “Dünya dışından olası teknolojik izler ve dünya dışı uygarlıklara dair birkaç vaka var” ifadesi yer aldı.

"İLK KEZ KARŞILAŞTIK"

Milliyet'te yer alan habere göre, Pekin Normal Üniversitesi, Çin Bilimler Akademisi Ulusal Astronomik Gözlemevi ve Kaliforniya Üniversitesi tarafından ortaklaşa kurulan dünya dışı medeniyet araştırma ekibinin baş bilimcisi Zhang Tonjie, gizemli frekansların daha önce karşılaştıkları hiçbir şeye benzemediğini ve daha fazla araştırdıklarını söyledi.

Raporda Zhang, araştırmacıların bu yılın başlarında “öte gezegen hedefleri” ile bağlantılı bir sinyalle birlikte iki grup şüpheli sinyal tespit ettiğini belirtti. Zhang, söz konusu sinyallerin bir tür radyo paraziti olma olasılığının da bulunduğunu ifade etti. Ancak, TIME dergisi, haber ülkenin popüler sosyal ağ sitesi Weibo’da ve diğer medya kuruluşlarında yayılınca raporun gazetenin internet sitesinden kaldırıldığını iddia etti.