Uzaylılar Venüs'ün bulutlarında mı saklanıyor?

22 Aralık 2021 Çarşamba, 00:00

Dünya'daki amonyak, suda yaşayan organizmalardan kaynaklanan bir artık. Venüs'te 1970'lerde tespit edilen amonyağın varlığıysa bilim insanlarının kafasını kurcalıyor. Zira yapılan bütün hesaplamalar, gezegende amonyağın herhangi bir kimyasal süreçle ortaya çıkmaması gerektiğini gösteriyor.

Venüs'te ortam yaşama elverişli de değil. Karbondioksitle kaplı atmosferi ve kurşunu eritecek yüzey sıcaklığıyla gezegen, kavrulmuş ve boğucu bir ortama sahip. Gezegenin bulutları da insanların derisinde delik açmaya yetecek kadar yakıcı sülfürik asit damlacıklarıyla kaplı.

Ancak Proceedings of the National Academy of Sciences adlı hakemli bilimsel dergide dün yayımlanan çalışmada bir araştırma ekibi, yaşamın Venüs'ün asidik ortamını nötrleştirebileceği ve bulutlarda yaşanabilir ortam yaratabileceği bir kimyasal süreç belirledi.

Çalışmada, Venüs'te yıllardır açıklanamayan oksijen, su buharı ve kükürt dioksit varlığı gibi durumlar incelendi. Araştırma ekibi, bunların tozla açıklanıp açıklanamayacağını test etti. Ancak böyle bir durumun büyük miktarda toz gerektirdiği ve bunun olmadığı görüldü.

Bilim insanları daha sonra sıradışı durumların amonyakla açıklanıp açıklanamayacağını araştırdı. Bulgular, muhtemel uzaylıların amonyak ürettiği takdirde oksijenin de meydana geleceğini gösterdi. Ayrıca amonyak, sülfürik asit damlacıklarında çözülüp bölgeyi nötralize edebilir. Bu kimyasal süreç de kükürt dioksitin çözülmesini tetikleyebilir.

Bu sayede bulutların pH'sinin (asitlik derecesi) kabaca eksi 11'den sıfıra gelebileceği tespit edildi. Bu seviye hâlâ çok asidik olsa da yaşama elverişli.

AMONYAĞIN KAYNAĞI BİYOLOJİK KÖKENLİ OLABİLİR

Ekip ayrıca amonyağın kaynağının volkanik patlama veya yıldırım gibi doğal afetler yerine biyolojik kökenli olabileceğini söyledi.

Çalışmanın yazarlarından, Cardiff Üniversitesi Fizik ve Astronomi Bölümü akademisyeni William Bains "Venüs'ün bulutlarında bir şey amonyak yapıyorsa bu, damlacıkların bir kısmını nötralize ederek potansiyel olarak daha yaşanabilir hale getirecektir" dedi ve şöyle devam etti:

Venüs'ün bulutlarında yaşam için üstesinden gelinmesi gereken daha birçok zorluk var.. İlk olarak orada neredeyse hiç su yok. Bildiğimiz bütün yaşamınsa suya ihtiyacı var. Ama eğer orada yaşam varsa, asidi nötralize etmek bulutları düşündüğümüzden biraz daha yaşanabilir hale getirecektir.

Kaynak: Independent Türkçe