Bakanlık, pazaryeri hizmeti veren siteler için düzenleme hazırlığı içinde

02 Nisan 2022 Cumartesi, 02:00

Türkiye’de e-ticaret, özellikle pazaryeri alanında son birkaç yıl içinde 4-5 kat büyüdü. Her hızlı büyüme doğası gereği birtakım sıkıntılar ve bu sıkıntıları düzenleyen kural ihtiyaçları doğurur. Son dönemde e-ticaret dünyasında özellikle pazar yeri alanında çeşitli sıkıntılar ve yeni kural ihtiyacı sektörün tüm temsilcileri tarafından dile getiriliyordu ki Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz hafta TOBB E-ticaret Meclisi’nde sektör temsilcilerine yeni e-ticaret yasa taslağını açıkladı.

SÖZLÜ İLETİLDİ

E-ticaret yasa taslağının içeriği yazılı olarak sektörle henüz paylaşılmadı, toplantıda sözlü olarak iletildi. Aldığımız bilgiler taslağın genel ruhunun, Türkiye’de ticaretin uzun yıllar ana aksını götüren perakendecilerin, yurtdışı fonlarla da desteklenen e-ticaret devleri karşısında korunmalarını ya da ezilmelerini önlemeyi sağlamak olduğunu söyleyebiliriz. Getirilen düzenlemeler içindeki en önemli regülasyon hazırlığı e-ticaret devlerinin dijital dünyayla ilgili her işi yapmalarını engellemek. Örneğin X pazaryerinin aynı zamanda başka şirketlere de hizmet veren kargo şirketi sahibi olmasının ya da fintek şirketi kurmasının önüne geçilmesi planlanıyor. X pazaryeri fintek ya da kargo iştiraki kuracaksa yalnızca kendi işletmesine hizmet vermesine olanak tanınacak. Yani bir süredir konuşulan dev e-ticaret yapılarının “SuperApp” olmasının önüne engel konacak gibi duruyor.

Pazaryerleriyle ilgili en çok tartışılan konulardan biri de pazaryerinin kendisinin de satıcı olması ya da kendi markasını çıkarıyor olmasıydı. Herhangi bir ürünün satıcılarda yoğun tüketildiği verisi söz konusu ise pazaryerinin kendisi de aynı ürünü stoklarına alıp yoğun ve/veya kampanyalı olarak satmaya başladığı eleştirileri sıkça dile getiriliyordu. Yeni taslakta pazaryerinin bu tür anlık rekabete girmesinin önüne geçilmesi planlanıyor. Öte yandan pazaryerinin özellikle tekstil ve hızlı tüketim ürünlerinde kendi markasını yaratıp, pazaryerinde kendi markasını öne çıkarma konusunda ciddi bir yasal düzenleme planlanıyor. Düzenlemeyle pazaryeri ya kelimenin gerçek anlamıyla pazaryeri olacak ya da kendisi satıcı olduğu e-ticaret sitesine dönüşecek.

YENİ LİMİTLER GELİYOR

Taslakta dikkat çeken önemli konulardan biri de pazaryerlerinin aşırı reklam vb. konularına çeşitli limitler planlanması. Pazaryerinin geliri ve kârı oranında reklam yapması konusunda düzenleme yapılması gündemde. Pazar yerlerinde satıcıların daha fazla korunması, satıcıların sıralama kazanırken daha şeffaf kuralların oluşturulması, yapılan sözleşmelerde satıcıyı koruyan şekil şartları gibi maddeler de yeni yasa taslağında göze çarpıyor.

Taslakla ilgili genel olarak iki temel görüş öne çıkıyor. Bir taraf büyük pazaryerlerini sınırlamanın sektörün genel büyümesi ve serbest piyasanın gelişmesine ket vurur görüşünü savunurken diğer taraf rekabetin ve küçük oyuncuların korunmasının yararlı olacağı düşüncesinde. Taslağın bu haliyle mi yasalaşacağı yoksa tadil mi edileceği henüz belli değil. Sektördeki genel beklenti e-ticaret dünyasında özellikle pazaryerlerini düzenleyen yeni bir yasanın yakın zaman içinde TBMM’ye geleceği yönünde.

AKTİF VENTURES’TAN SERVİS BANKACILIĞI PLATFORMU



Finteklere yatırım yapma, onlarla birlikte büyüme ve uçtan uca fintek inşa etme misyonuyla faaliyete geçen Aktif Ventures, Türkiye’nin ilk servis bankacılığı platformu Apilion’u tanıttı. Aktif Ventures, girişimlerin ihtiyaç duyduğu birçok farklı lisansı tek bir iş konseptinde bir araya getirerek yepyeni bir API pazaryeri oluşturdu. Böylece fintek girişimleri, gereksinim duydukları temel bankacılık, yatırım, ödemeler, sigorta ve lisanslama altyapısı hizmetlerini Aktif Ventures’tan alarak kurdukları ekosistemle çok daha kaliteli ve farklı dikeylerde yeni ürünler sunabilecek.

Aktif Ventures Genel Müdürü Yakup Sezer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aktif Ventures olarak ‘fintek endüstrisi’ndeki boşlukları doldurmak üzere yola çıktık. Kendi lisansını almanın zorlukları, düzenleyici kurum yükümlülükleri, teknolojik yetersizlikler, ürün geliştirmede odaklanma sorunları gibi birçok problemi servis bankacılığı modeli sayesinde çözebilecek güçteyiz.”

MİCROSOFT TÜRKİYE’YE AR-GE MERKEZİ AÇTI

Türkiye’nin teknoloji alanındaki gücünü artırmaya yönelik yatırımlarına hız veren Microsoft, Microsoft Türkiye çatısı altında faaliyet gösterecek Ar-Ge merkezini hizmete açtı. Microsoft Türkiye için stratejik öneme sahip olduğu vurgulanan Ar-Ge merkezi çatısı altında açık kaynaklı veri tabanları (PostgreSQL), bulut üzerinde ölçeklenen dağıtık sistemler ve yüksek performansta büyükveri işleme alanlarına odaklanılacak. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, konuyla ilgili şunları dile getirdi:

“Microsoft’un her sene katlanarak artan yatırımlarının arkasında Türkiye’de geliştirmek, Türkiye’de üretmek ve dünyaya sunmak misyonu yatıyor. Türkiye’yi küresel pazarlarda temsil edecek, ülkemizin teknoloji alanındaki gücünü artıracak ve genç yazılımcı istihdamına katkıda bulunacak Ar-Ge merkezimiz bizim için kritik bir öneme sahip.”

KURULUMU KOLAY PROJEKTÖR

Acer’ın yeni ürünü X1526AH projektör, full HD ekran çözünürlüğü ile hem oyun hem de iş için kullanımlarda ön plana çıkıyor. 4000 lümen parlaklık sunan ve Acer’ın ColorBoost3D, ColorSafe II ve LumiSense özelliklerine sahip olan X1526AH, daha gerçekçi renkler ortaya koyuyor. Düşük gecikmeli projektör; aksiyon, yarış veya spor oyunlarında sunduğu gerçeklik hissiyle rakipsiz sonuçlar doğuruyor. Kesintisiz deneyim için devrede olan EcoPro modu ise cihazın lamba ömrünü 20 bin saate kadar uzatarak kullanıcıların tasarruf etmesine olanak tanıyor. Image Shift teknolojisi ise kurulum sırasında yaşanan tüm zorlukları minimum seviyeye indiren Acer X1526AH, 7.955 TL fiyatıyla satışa sunuldu.

GALAXY A SERİSİ’Nİ YENİLEDİ



Samsung, mobil deneyimi daha uygun fiyatlarla sunan yeni Galaxy A serisi akıllı telefonlarını tanıttı. Yeni 5nm işlemciyle güçlendirilen yeni Galaxy A serisinin yenilikçi ve yapay zekâ (AI) destekli kamerası hem gece hem de gündüz net görüntüler yakalamayı sağlıyor. 5G bağlantı ve yüksek güvenlik özelliklerini bir araya getiren Galaxy A Serisi’nin üyeleri Galaxy A33 5G, A53 5G ve Galaxy A73 5G nisan ayı içerisinde satışa sunulacak.

TÜRK OYUN ŞİRKETİNDEN YENİ YATIRIM



Geçen haftalarda aldığı küresel yatırımla adından söz ettiren Türk oyun şirketi Joygame, Londra merkezli oyun stüdyosu Drybrush’a yatırım yaptı. Joygame’in oyun yayıncılığındaki kuralları baştan yazmak istediğini ve yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini hatırlatan Joygame CEO’su Özberk Ölçer, “Geçtiğimiz haftalarda duyurduğumuz yatırımla elde ettiğimiz finansal gücü, deneyimlerimizle ve doğru ortaklıklarla birleştirmek için adımlar atıyoruz. Üç Türk girişimcinin Londra’da hayata geçirdiği Drybrush oyun stüdyosuna yaptığımız yatırımla Türkiye ve İngiltere’deki farklı yetenekleri bir araya getirerek sektörde fark yaratmayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

E-TİCARET KARGOLARINA ALTERNATİF ÇÖZÜM

MNG Kargo kurduğu bağımsız teslimat noktası ağı “En Yakın Kargo Noktası” ile tüketicinin işini kolaylaştırırken esnafa da ek gelir imkânı sunuyor. E-ticaret kargo alıcıları kargolarını beklemeden, adreslerine en yakın noktalardan teslim alıyor, böylece adreste kargo bekleme süreci sona eriyor. “En Yakın Kargo Noktası”, tüketicinin en çok tercih ettiği ikinci adresi oluyor.



ŞUBATTA OYUNA İLGİ ARTTI

Uluslararası 85’i aşkın oyun firmasının Türkiye yetkili satıcısı olan dijital oyun mağazası oyunfor.com’un açıkladığı verilere göre oyun ve oyun içi satışları şubat ayında, geçtiğimiz aya kıyasla yüzde 12’lik bir artış gösterdi. 2021 yılının şubat ayı ile kıyaslandığında ise artış oranının yüzde 22 olduğu görüldü. Oyunfor Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu konu hakkında, “Yakın bir gelecekte mobil oyun firmaları başta olmak üzere birçok oyun firmasına yapılan yatırımların geri dönüşünün ivme kazanacağını tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.