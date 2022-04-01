Ukrayna savaşı, Çin'in Rusya ile ticaretine acı çektiriyor

01 Nisan 2022 Cuma, 13:38

Rueters'ın haberine göre; Çinli çokuluslu şirketler, Batılı rakipleri tek tek Rusya'dan çekilirken Rusya'da kaldı. Kur kayıplarına karşı daha savunmasız olan küçük ölçekli Çin firmaları volatiliteye (kurda sabitliğin olmaması) bağlı olarak Rusya'ya yapılacak olan işlerini beklemeye aldıklarını aktardı.

Reuters'a yapılan açıklamara göre;

Doğu Çin'de vakum şişeleri üreticisi Deng Jinling, "Rusya'ya göndermem gereken ürünler depomda duruyor [...] Müşterilerimizin hepsi döviz kurunun biraz daha iyileşip iyileşmeyeceğini görmek için bekliyor. Şu anda döviz kuru ile maliyetler çok yüksek" ifadelerinde bulundu.

Jinling, 2021 yılında, 40 milyon Yuan (92,3 milyon TL) olan gelirinin yaklaşık yüzde 30'unun Rusya'dan geldiği açıklamasında bulundu.

Gümrük verilerine göre; Çin, Rusya'nın en büyük ithalat kaynağı. Ocak ve Şubat aylarında Rusya'ya çoğunluğu bilgisayar, araba, ayakkabı ve oyuncakların oluşturduğu 12.6 milyar dolarlık (185 milyar TL) tutarında ihracatta bulundu.

Rusya'ya ihracat yapan 20 bin'den fazla küçük ölçekli Çinli firmayı temsil eden bir ticaret grubunun başkanı olan Shen Muhui, "Rublenin değer kaybetmesi, her satış olduğunda para kaybetmeniz anlamına geliyor" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlamasından bu yana ruble, hem dolar hem de yuan karşısında sert düşüş yaşadı.

Ruble 9 Mart'taki en düşük seviyesinden bu yana yaklaşık yüzde 70 oranında toparlansa da,Rusya'nın Ukrayna'yı işgali rublenin yuan karşısında yüzde 40'tan fazla değer kaybetmesini sebebiyet verdi.

Çin, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemini kınamayı veya işgal olarak adlandırmayı reddetti. Yaptırımları ise 'Batının yasadışı ve tek taraflı yaptırımları olarak adlandırdı' ve yaptırımları defalarca kınadı.