Balinalar ölünce patlarlar, peki bilimsel olarak bu neden olur?

Balinalar sularımızın en etkileyici canlılarından biri. Bu canlılarla ilgili bazı bilgiler ise oldukça ilginç olabiliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2024 - 14:31
Balinalar ölünce patlarlar, peki bilimsel olarak bu neden olur?
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Balinalar, tıpkı insanlar gibi memeli hayvanlar. Ancak bizden ayrıldıkları bir nokta var ki o da öldükleri zaman patlamaları. Bu durum her zaman gerçekleşmiyor. Peki ama hangi durumlarda ve neden patlıyorlar?

Bir balina öldüğünde, onun bağışıklık sistemi artık işlev göremez hale gelir. Bu durum, vücutlarını istila eden mantar ve bakterilere karşı korumasız kalmasına neden olur. Ölümle başlayan süreçte, mikroorganizmalar balina dokularını ziyafet yerine çevirir.

BALİNA ÖLÜNCE İÇİNDE GAZ BİRİKİYOR

Webtekno'nan aktardığı süreç sırasında özellikle metan ve karbondioksit olmak üzere çeşitli gazlar üretilir. Gazlar, ölü balinanın içinde birikmeye başlar ve zamanla ciddi basınç oluşturur. Balinaların vücutlarının büyük bir kısmı, blubber adı verilen ve yalıtım sağlayan kalın yağ tabakasıyla kaplıdır.

Tabaka, suyun soğukluğundan korunmalarını sağlar ancak öldüklerinde gazların dışarı çıkmasını da zorlaştırır. Gazların dışarıya çıkış yolu bulamaması, patlamaya zemin hazırlar.

Bu süreç genellikle birkaç gün ila birkaç hafta sürebilir ve birçok faktöre bağlı olarak değişir. Balinanın büyüklüğü ve hava koşulları gibi etkenler süreyi etkileyebilir.

Sonuç olarak içeride biriken gazlar, blubber altında o kadar büyük bir basınç oluşturur ki balina patlar.


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