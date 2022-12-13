Bangladeş, 2041 yılına kadar 'tamamen akıllı' sisteme geçecek

13 Aralık 2022 Salı, 16:22

Bangladeş, vizyonunu gerçekleştirmenin temeli olarak akıllı vatandaşlar, akıllı ekonomi, akıllı hükümet ve akıllı toplum ile 2041 yılına kadar bir "Akıllı Bangladeş" inşa etmeyi amaçlıyor.

2041 YILINA KADAR HER ŞEYİ AKILLANDIRMAK İSTİYORLAR

Bangladeş'in önde gelen özel haber ajansı UNB tarafından hazırlanan haberde, Başbakan Şeyh Hasina'nın "Bangladeş'i 2041'e kadar gelişmiş bir ülke yapacağız ve bu Bangladeş, Akıllı bir Bangladeş olacak" açıklamasına yer verildi.

Başbakan bu açıklamasını, 2022 Dijital Bangladeş Günü'nün açılış programına katıldığında yaptı.

Hasina ayrıca hükümetinin, akıllı vatandaşları, akıllı ekonomiyi, akıllı hükümeti ve akıllı toplumu, bu Güney Asya ülkesini "Akıllı Bangladeş" yapmak için temel olarak gördüğünü de söyledi.

Başbakan, "Her vatandaş teknolojiyi kullanma konusunda eğitilecek, ekonomik faaliyetler teknoloji kullanılarak yürütülecek, hükümet (teknolojik olarak) akıllı olacak ... bunu kısmen yaptık. Ve tüm toplum (teknolojik olarak) akıllı olacak" dedi.