Batan denizaltının oyun kolu ile kontrol edildiği ortaya çıktı

Yayınlanma: 21.06.2023 - 16:30

Güncelleme: 21.06.2023 - 16:32

Titanik'in enkazını ziyaret etmek isteyen turistler için üretilen OceanGate Expeditions şirketine ait bir denizaltı, 19 Haziran'da Atlantik Okyanusu'nda kayboldu. Kurtarma ekipleri tarafından yürütülen arama ve kurtarma faaliyetlerinde henüz bir gelişme kaydedilemedi.



ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, 27 saatlik oksijenleri kalan yolcuların hem denizaltında hem de su yüzeyinde arandıkları belirtildi.

DENİZALTI OYUN KOLU İLE KONTROL EDİLİYOR

İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre, denizaltının, oyuncular için Logitech firması tarafından üretilen F710 kablosuz oyun kolu modeli ile kontrol edildiği ortaya çıktı.

Bilgisayar oyuncuları için 2010 yılında piyasaya sürülen konsol 30 dolar (yaklaşık 710 TL) fiyata satılıyor.

Uzman görüşlerine yer verilen haberde, söz konusu kazanın, 13 yıl önce piyasaya sürülen oyun kolundan kaynaklanabileceği bilgisi yer aldı.