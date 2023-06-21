Batan denizaltıyla ilgili çarpıcı gelişme: Su altından sesler geliyor

ABD Sahil Güvenlik Birimi, Titanik'in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına sefer düzenlerken kaybolan denizaltıyı arama çalışmalarında suyun altından sesler duyulduğunu bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2023 - 10:14
Batan denizaltıyla ilgili çarpıcı gelişme: Su altından sesler geliyor
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ABD Sahil Güvenlik Birimi, Kanada ordusuna bağlı ekiplerin, 1912'de buz dağına çarparak batan Titanik'in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltıyı arama çalışmalarında suyun altından sesler duyduğunu bildirdi.

Öte yandan, ABD Sahil Güvenlikten yapılan açıklamada, kayıp denizaltının hem deniz yüzeyinde hem de su altında arandığı, ancak yolcuların yaklaşık 40 saatlik oksijenlerinin kaldığının tahmin edildiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Titanic'in enkazını ziyaret etmek isteyen turistler için üretilen OceanGate Expeditions şirketine ait bir denizaltı, 19 Haziran'da Atlantik Okyanusu'nda kayboldu.

Kurtarma ekipleri tarafından yürütülen arama faaliyetlerinde şu ana dek denizaltıya rastlanamadı.

Geminin enkazı geçen ay 3D taramalarla ortaya çıkarılmıştı.


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