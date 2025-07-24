Battlefield 6 için ilk fragman yayınlandı

Yeni Battlefield 6 için ilk resmi fragman yayınlandı. Uzun zamandır geliştirilme aşamasında olan oyunla ilgili de bazı bilgiler de paylaşıldı.

Oyunun ise 10 Ekim'de çıkacağı konuşuluyor.

BATTLEFIELD 6 İÇİN ÇOK OYUNCULU MOD TANITILACAK

Battlefield 6 ilk fragmana göre geniş çaplı bir savaşı konu ediniyor.

Fragmanda oynanışa dair pek bir şey olmasa da Battlefield 6'nın ağırlıklı olarak vahşi ve çatışmalı savaş sahnelerine odaklanacağı anlaşılıyor. Oyunun çok oyunculu modu 31 Temmuz'da tanıtılacak ve muhtemelen daha fazlasını o sırada görebileceğiz.