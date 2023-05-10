Bazı insanların neden büyük burunlu olduğu açığa çıktı

Yayınlanma: 10.05.2023 - 06:00

Güncelleme: 10.05.2023 - 06:00

Günümüz insanlarının içinde bulunduğu homo sapiens türünün, günümüzden 100 bin ila 200 bin yıl önce yaşadığı bilinen neandertaller ile karşılaştıkları ve bazılarının birlikte oldukları bilinen bir gerçek. Hatta neandertallerin sonunu homo sapiens ile cinsel ilişkilerinin getirmiş olabileceği bile ortaya çıkmıştı.

Peki, iki türün birleşimiyle günümüzde bize neandertallerden ne kaldı?

Yeni bir araştırma, bu soruya bir cevap daha sundu. Bazı insanların sahip olduğu büyük burunların, neandertallerin DNA’sına dayanıyor olabileceği ortaya kondu.

Webtekno'da yer verilen bilimsel çalışmanın haberine göre, burnumuzun büyüklüğü, Neandertallerden insanlara geçen bir genden kaynaklanıyor olabilir.

Bilim insanları, Latin Amerika’daki 6000’den fazla insanın DNA’sını inceleme altına aldı. Ardından, bu genetik bilgi ile kişilerin yüz hatlarını karşılaştırdı. Yapılan karşılaştırmada, kişilerin yüz hatlarını belirleyen 33 genom bölgesi not edildi.

Bu 33 bölgeden 26’sının, Avrupa, Afrika ve Asya'daki diğer insanlarda da paralel olduğu görüldü. Yani dünyanın neredeyse her yerindeki insanlarda yüz hatlarını belirleyen genom bölgeleri birbirini tekrar ediyordu.

Bilim insanları, “1q32.3” adlı bölgeye odaklandıklarındaysa Neandertallerin izine rastladı. Bu genom bölgesi, Neandertallerden homo sapienslere geçen ve burnun yüksekliğini (Z ekseni) belirleyen bölgeydi.

Peki, neandertallerin burnu neden büyüktü?

Bu sorunun cevabını ise aynı bölgede bulunan, ATF3 olarak bilinen gen verdi. Genin, doğal seçilim nedeniyle evrildiği, Neandertallerin özellikle soğuk şartlarda hayatta kalmalarını sağlaması için burnun büyük olmasına neden olduğu ortaya kondu.

Homo sapienslere taşınan genin bizdeki işlevi de aslında aynıydı. Gen, insanların o dönemdeki soğuk şartlara ayak uydurmalarını ve hayatta kalmalarını sağlamayı hedefliyordu.