Kısa sürede migren ağrısı kesen burun spreyi onaylandı

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 11:50

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 11:51

Pfizer'In Zavzpret adı altında pazarlanması beklenen ilacın bu yılın temmuz ayında eczanelerdeki yerini alması bekleniyor.

Hakemli bilimsel bir dergi olan The Lancet Neurology'de yayınlanan deney sonuçlarında 10 miligramlık Zavzpret dozunda spreyi kullanan kişilerde yaklaşık 24'ünde migrene bağlı semptomlar iki saat içinde kayboldu.

Burun spreyi hızlı ilaç emilimine sahip olduğu ve türünün ilk örneği olduğu için dikkat çektiği aktarılıyor. Bunun yanında ilacın klinik deneylerde bazı migren hastalarının ağrısını 15 dakika içinde kestiği görüldü.

BURUN SPREYİ KISA SÜREDE ETKİLERİ KESİYOR

New England Nöroloji ve Baş Ağrısı Enstitüsü'nün tıbbi direktör yardımcısı Kathleen Mullin, burun spreyini ?"hızlı ilaç emilimine sahip bir burun spreyi" olarak gösteriyor.

Bazı hastalarda yoğun migren ağrısının yanında ışık hassasiyeti ve mide bulantısı da görülebiliyor. Söz konusu ilaç bu etkileri de kesiyor.

Migren ağrılarına yönelik farklı burun spreyi ve ilaçlar bulunuyor ancak Zavzpret adı verilen bu yeni ilaç, beyinde salgılanan ve iltihaplanmaya neden olan bir protein olan kalsitosinin geniyle ilişkili CGRP adlı bir peptidi bloke ediyor ve ağrıyı da bu şekilde kesiyor.

Zavzpret'in bu özellikleri sebebiyle türünün ilk örneği olduğu söyleniyor.

Benzer şekilde CGRP'yi bloke etmek üzere gelişirilen haplar da bulunuyor ancak bazı migren hastalarında bu ilaçlar mide bulantısına sebep oluyor.

Migren dünya çapında milyonlarca kişiyi etkiliyor. En sık görülme yaşları 20 ila 50'dir ve kadınlarda erkeklere kıyasla 3 kat daha yaygındır. ABD'de yapılan bir ankette kadınların yüzde 17.1'i erkeklerin ise yüzde 5.6'sı migren sepmtomlarına sahip olduğu söyledi.

Yapılan araştırmalar İtalya ve Norveç gibi ülkelerde yaşayan kişilerin diğer ülkelere kıyasla migren semptomlarını daha çok yaşadığını gösteriyor.