Bazı markalar önce fiyatı yükseltip sonra normal fiyatını indirim gibi gösterebilirler

12 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00

E-ticarette iki ay sürecek indirim dönemi başladı. E-ticaret siteleri akıllı telefonlardan, televizyona beyaz eşyadan giyime, mobilyaya kadar binlerce çeşit üründe değişen oranlarda indirim kampanyalarına başladı. Kampanya haricinde “bedava kargo”, “paylaştıkça kazan”, “hediye kupon” gibi ekstra sürprizler de tüketiciyi çekmek için kullanılıyor.

Kasım ayı, e-ticaret sektöründe 11 Kasım Bekârlar Günü’nde başlayıp, 25 Kasım Efsane Cuma-Black Friday ve hemen ardından gelen 28 Kasım’daki Siber Pazartesi kampanyalarıyla bir alışveriş sezonuna dönüştü. Yılın son iki ayında Türkiye’de e-ticaret sektöründe ciro beklentisi 500 milyar TL civarında. Ancak indirimlere karşı dikkatli olmak gerekiyor.

FİYATLARI KARŞILAŞTIRIN

İnternetten alışverişe başlarken herhangi bir veri girmeden veya indirmeden önce web sitelerinin gerçek olup olmadığını birkaç kez kontrol etmek gerekiyor. Sitenin iletişim bilgileri, SSL Sertifikası kesinlikle kontrol edilmeli. Yurttaş öncelikle kampanyaların mantıklı olmasına dikkat etmeli. Çok şaşırtıcı indirimlere güvenilmemeli. Ürünün diğer sitelerdeki fiyatına da mutlaka bakılmalı. E-ticaret dolandırıcıları bu indirim günlerine özel olarak basit e-ticaret siteleri veya sosyal medya satış hesapları kurup, olmayan ürünleri satabilirler. İnternet sitelerinde alışveriş yapmadan önce mutlaka ihtiyaçlarınızı belirleyin, bir liste yapın. Alışveriş çılgınlığı var diye ihtiyacınız olmayan şeyleri almayın. Satın alacağınız cihazların fiyatlarını şimdiden kaydedin.

Gerçekten indirim yapılıp yapılmadığını görmüş olursunuz. Markalar ürünün fiyatını birkaç hafta öncesinde şişirerek indirim döneminde ürünün olağan fiyatını yüksek indirimmiş gibi gösterebilirler. Ürünün eski versiyonunu yeni versiyonuymuş gibi lanse edebilirler. Bazı marka ve pazaryerleri önce fiyatı yükseltip sonra normal fiyatını indirim gibi gösterebilirler. Ürün hakkında kullanıcı yorumlarını inceleyin. Bu özel günlerde kredi kartı bilgilerini ele geçirmek isteyenlere karşı dikkatli olmak şart.

PARAVAN HESAPLARA DİKKAT



TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi ve Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, indirim dönemlerinde vatandaşı internet üzerinden veya sms, e-posta aracılığıyla, örneğin 2 bin liralık elektronik ürünlerin 200 liraya düştüğü gibi gerçekdışı kampanya reklamlarıyla kandırmaya çalışan paravan e-ticaret siteleri ve paravan sosyal medya hesapları olduğunu gördüklerini vurguladı.

Çiğdemli, “Yurttaş fırsat yakalayacağım derken dolandırıcıların tuzağına düşebiliyor. Özellikle elektronikte gerçek olamayacak kadar büyük indirimlere kanmayın. 500 liralık bir ürünü 50 liraya kimse satmaz. İnternet sitesinin adres, şirket ve telefon bilgileri de kontrol edilmeli” dedi.

Ayrıca internetten alışveriş yaparken üç boyutlu ödeme yöntemini kullanın. Sanal kart kullanmaya çalışın. Yapacağınız alışverişte cayma hakkı olup olmadığına bakın. Alışverişte kendi cihazlarınızı kullanın. Alışverişten sonra kart ekstrelerinizi mutlaka kontrol edin.



ARAÇ ÇAĞIRMA HİZMETİ İNDRİVE TÜRKİYE’DE



ABD’li araç çağırma uygulaması inDrive, İstanbul’da faaliyetlerine başlıyor.

Türkiye’deki taksi şoförleri ile görüşmeler yapıp, uygulamanın detaylarını ve hizmet kullanım kurallarını paylaşan inDrive, bundan sonraki süreçte önceliklerinin yasalar doğrultusunda İstanbul Taksiciler Odası’nın talepleri ve onlarla yapacakları işbirliklerinin olacağını ifade etti.

Yolcu ile sürücüyü buluşturan uygulamada en önemli kriter ise seyahat fiyatının taksimetreden daha düşük olamaması. Yolcu isterse gideceği istikamete ya da trafik saatine göre sürücüye bahşiş verebiliyor. Platformda, sürücülerin ve yolcuların birbirlerini inceleyip, seçebilecekleri ve karşılıklı yorum yapıp not verebilecekleri bir sistem bulunuyor. Sürücüler de çağrıyı kabul etmeden önce yolcunun puanını ve yolculuğun bitiş noktasını görebiliyor.

İNTERNETE ERİŞİM MALİYETİ YÜZDE 300 ZAMLANDI



İnternet servis sağlayıcısı GIBIRNet’in Kurucusu Halim Ak, Türkiye’deki hanelerin fiber internete erişimde Avrupa’nın henüz gerisinde olduğunu söyledi.

Ak, “Ülkemizde 4 haneden yalnızca birinin fiber internete erişebildiğine dair veriler var. Data Reportal’a göre 2022’nin başında ülkemizdeki internet penetrasyonunun yüzde 82 olduğu görülüyor. Yılın başından bu yana internete erişim maliyetlerinin yüzde 300’e yakın arttığını hesaplıyoruz. Bu artışlar pek çok hanenin internete erişmesini güçleştiriyor” dedi.

YAPI KREDİ İHRACATÇILAR İÇİN DİJİTAL İŞBİRLİĞİ YAPTI



Yapı Kredi, dünya çapında 200’den fazla ülkede faaliyet gösteren ve milyonlarca üyeye sahip e-ticaret platformu Alibaba.com işbirliği yaptı. İşbirliği kapsamında ihracat ödemelerini Yapı Kredi’ye taşıyan firmalar, Alibaba.com’un global pazarda ürün listeleme, müşteri bulma ve sipariş alma imkânı sağlayan e-ihracat paketlerinden cazip fiyatlarla faydalanabiliyor.

Yapı Kredi KOBİ Bankacılığı Direktörü Sander Cansever, “Günümüz dünyasında değişimin bir parçası olmak çok önemli. 7/24 hizmet verebilme, düşük maliyet, geniş kitlelere, yeni pazarlara ulaşım ve sınırsız ürün sergileme imkânlarıyla e-ticaret, ihracat yapan firmalar için önemli bir satış kanalı haline geldi” dedi.

MARSHALL İLE 20 SAAT KESİNTİSİZ MÜZİK

Marshall, ikonik tasarımlarıyla dikkat çeken hoparlör modellerini tüketiciyle buluşturuyor. Marshall 60 yıldır, kullanıcılarına taşınabilir ve ev içi kullanıma yönelik farklı hoparlör çeşitleri sunuyor. Marshall Acton II modeli, müziği hiçbir kabloya gerek duymadan stereo sesle çalmayı mümkün kılıyor. Marshall Stanmore II, iki farklı bluetooth bağlantılı cihaz arasında geçiş yapabiliyor. Taşınabilir hoparlör Marshall Stockwell II, 20 dakikalık şarjla 6 saat, tamamen şarj edildiğinde ise 20 saatten fazla kullanım süresi sunuyor. Bu model suya karşı da dayanıklı.

