Ankara Büyükşehir Belediyesi su fiyatında yapılan indirim nedeniyle kültür-sanat etkinliğini erteledi

20 Ekim 2022 Perşembe, 16:49

ABB, 10 Ekim Pazartesi günü belediye meclisinde AKP’nin su fiyatında yüzde 50 indirim yapılması önerisinin oyçokluğuyla kabul edilmesi nedeniyle 16 kültür-sanat etkinliğini ertelediğini duyurdu.

ABB’den bugün yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Ankara'da suyun maliyeti 24 TL iken fiyatı ise 13 TL, yani maliyetinin yarısıydı. ABB Meclisi'nde, hiç durmadan artan elektrik, doğal gaz, mazot ve diğer giderlere rağmen zaten ucuza satılan suyun ücretine, AK Partili üyelerin verdiği yasa dışı önergeyle yüzde 50 indirim kararı alındı. Bu kararla zararın milyarlarca lirayı bulacağı ve ASKİ'nin iflas bayrağını çekeceği öngörülmektedir.

Su, hayati öneme sahiptir. ASKİ'nin geliri, sadece elektrik giderini bile karşılayamayacaktır. Ankara'nın susuz kalmaması için belediye bütçesinden ASKİ'ye para aktarmak zorunda kalacağız.

Bu nedenle devam eden büyük altyapı projelerini, sosyal yardımları ve kırsal kalkınma desteklerini ertelemek durumunda kalmıştık. Süreçte Büyükşehir Belediyemizin büyük ihalelerinin de iptal edilmesi söz konusudur.

Bununla birlikte, ekim ve kasım aylarında çoğu dış ilçelerimizde yapılması planlanan 16 adet panayır, gösteri, konser gibi tüm kültür-sanat etkinlikleri de ertelenmiştir. Cumhuriyet Bayramı konserleri dışında bu süreçte etkinlik düzenlenemeyecektir.

Bu yasa dışı kararı mahkemenin iptal etmesi durumunda desteklerimiz, projelerimiz ve kültür-sanat etkinliklerimiz devam edecektir.”