Merkez'in faiz indirimine Oğuz Demir'den yorum: 'Sen beni sabahtan akşama kadar sopalarsan...'

20 Ekim 2022 Perşembe, 16:10

Enflasyon ve döviz kurlarındaki yükseliş devam ederken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bir kez daha faiz indirimine gitti.

Para Politikaları Kurulu toplantısınının ardından Merkez Bankası faizi 150 baz puan düşürerek yüzde 10,50'ye çekti. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faiz indirimde ısrarcı olduklarını ve yıl sonuna kadar faizin tek hanelere düşürüleceğini belirtmişti. Merkez ağustos ve eylül aylarında da faizi 100 baz puan düşürmüştü.

Cumhuriyet TV'ye değerlendirmelerde bulunan Akademisyen Doç. Dr. Oğuz Demir kararın orta ve uzun vadede enflasyonist bir süreç doğuracağını söyledi. Demir, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyasında 'Faizleri indirmeye devam ediyoruz' diyebileceği bir kararla karşı karşıyayız" dedi.

Demir, Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra dövizde neden anlık bir hareketlilik olmadığı sorusuna "Sen beni sabahtan akşama kadar sopalarsan, bana küfretsen bile bir şey diyemem, dayağı yemişim zaten" diye yanıt verdi.