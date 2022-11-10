Beklenen özellik MIUI 14 ile Xiaomi kullanıcılarına geliyor

10 Kasım 2022 Perşembe, 18:30

Akıllı telefon arayüzleri tarafında oldukça önemli hamleler yapan Xiaomi'nin kendi arayüzünün son sürümü olan MIUI 14 için yenilikler getirmeyi planladığı ortaya çıktı. MIUI arayüzüne bir süre önce getirilen ve kullanıcı deneyimini düşüren reklamları kaldırmayı amaçlayan şirket bu adımı MIUI 14 ile atacak.

XIAOMI MIUI 14 İLE KULLANICILARI REKLAMLARDAN TAMAMEN KURTARACAK

Ortaya çıkan bir raporda, MIUI 14 sürümü 19 Kasım'da kullanıcılara sunulacak. Bu tarih aynı zamanda Xiaomi'nin yeni telefonunun çıkış tarihi de olacak. Aynı raporun devamında reklamların tamamen kaldırılacağı özellikle vurgulandı.

Yeni arayüz güncellemesinde reklamların devreden çıkmasının yanında elbette saat, hava durumu ve takvim taraflarında da önemli geliştirmeler sunulacak.