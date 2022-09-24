Xiaomi de iPhone'un özelliğini Civi 2 modeli için getirebilir

24 Eylül 2022 Cumartesi, 13:08

Akıllı telefon tarafında bir yenilik yapıldığı zaman hemen yayılıyor. Geçen günlerde tanıtılan iPhone 14 serisiyle Dynamic Island Pro modellere geldi. Farklı yazılımlar ile Android tarafına gelen özellik yerleşik olarak Xiaomi'nin yeni akıllı telefonuna gelecek deniyor.

Dynamic Island Xiaomi'nin Civi 2 cihazına gelebilir

Söz konusu iddianın sebebi ise telefon hakkında ortaya çıkan yeni bilgiler. Telefon için benimsenen çentik tasarımı cihazda Dynamic Island'ın geleceği iddalarını güçlendiriyor. Samsung'larda uzun yıllardır olan kısa bildirim özelliği ile benzeyen ve gelişmiş bir versiyonu olarak görülen Dynamic Island, iPhone 14 Pro'larda görüldüğü andan itibaren oldukça fazla konuşuldu.

Zaten ortaya çıkan bazı detaylarda MIUI ile bu özelliğin yazılım ile gelebileceği görülmüştü. Haliyle Xiaomi tarafına bu özelliğin yerleşik gelmesi çok da büyük bir tesadüf sayılmaz. Gelelim Civi 2 modeline. Bu akıllı telefonun ilk modeli Civi 1 ve Civi 1S yalnızca Çin'de satışa çıkmıştı. Yerli pazarı için sunduğu bu cihazın ikinci versiyonunda Xiaomi dünya pazarına açılabilir deniyor.

Cihazın ortaya çıkan görselinde çift ön kamera bir hap gibi ön çentiğe yerleştirilmiş gibi duruyor. Bu iki kamera aynı anda fotoğraf çektikten sonra yapay zeka bu iki fotoğrafı birleştirerek yüksek kaliteli bir fotoğraf sunacak gibi duruyor.