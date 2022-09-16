Türkiye'deki bir Xiaomi modeli için Android 12 müjdesi
Yazılım tarafında güncelleme listesiyle oldukça merak edilen ve Türkiye'de de milyonlarca kullanıcısı bulunan Xiaomi yeni bir cihazına daha Android 12 sunacak.
Xiaomi geçen yıl Pad 5 modeli için Android 12 güncellemesini yayımlayacak. Şirketin halihazırda güncelleme alacak modelleri belli olsa da her geçen gün yeni bir cihaz daha bu listeye ekleniyor. Hem yeni cihazlar tanıtılıyor ve bu listede kendine yer buluyor hem de daha eski ancak güncellemeye hazır bir telefon varsa bu güncellemeleri alıyor.
Xiaomi, Android 13 sürümü yayımlamaya hazır hale gelmek için hummalı bir çalışma sürdürüyor. Pad 5 için de Android 12 yayımlayacak. Hatırlatmak gerekirse Pad 5 kutudan Android 11 tabanlı MIUI 12.5 arayüzüyle çıkıyor.
MIUI 13.1 alacak Xiaomi cihazlar şu şekilde:
MIUI 13.1 güncellemesi alacak Xiaomi modelleri
Xiaomi MIX FOLD 2
Xiaomi MIX FOLD
Xiaomi Pad 5 Pro 12.4¨
Redmi 10X
Redmi 10X 5G
Redmi K30 Ultra
Xiaomi 10 Ultra
Redmi K30S Ultra / Mi 10T
Redmi 9T
Mi 10T Lite / Mi 10i / Redmi Note 9 Pro 5G
Redmi Note 9T / Redmi Note 9 5G
Mi 11
Redmi K40 / POCO F3 / Mi 11X
Redmi K40 Pro / Mi 11X Pro / Mi 11i
Mi 11 Lite 5G
Mi 10S
Mi 11 Ultra
MIX 4
Xiaomi Pad 5
Xiaomi Pad 5 Pro
Xiaomi Pad 5 Pro 5G
Xiaomi 12X
Redmi K40 Gaming / POCO F3 GT
Xiaomi 12 (Android 13)
Xiaomi 12 Pro (Android 13)
Redmi K50 Gaming / POCO F4 GT (Android 13)
Redmi K40S / POCO F4
Redmi K50
Redmi K50 Pro (Android 13)
Xiaomi 12S Pro
Xiaomi 12S
Xiaomi 12S Ultr
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