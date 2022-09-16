Türkiye'deki bir Xiaomi modeli için Android 12 müjdesi

16 Eylül 2022 Cuma, 10:28

Xiaomi geçen yıl Pad 5 modeli için Android 12 güncellemesini yayımlayacak. Şirketin halihazırda güncelleme alacak modelleri belli olsa da her geçen gün yeni bir cihaz daha bu listeye ekleniyor. Hem yeni cihazlar tanıtılıyor ve bu listede kendine yer buluyor hem de daha eski ancak güncellemeye hazır bir telefon varsa bu güncellemeleri alıyor.

Xiaomi, Android 13 sürümü yayımlamaya hazır hale gelmek için hummalı bir çalışma sürdürüyor. Pad 5 için de Android 12 yayımlayacak. Hatırlatmak gerekirse Pad 5 kutudan Android 11 tabanlı MIUI 12.5 arayüzüyle çıkıyor.

MIUI 13.1 alacak Xiaomi cihazlar şu şekilde:

MIUI 13.1 güncellemesi alacak Xiaomi modelleri

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4¨

Redmi 10X

Redmi 10X 5G

Redmi K30 Ultra

Xiaomi 10 Ultra

Redmi K30S Ultra / Mi 10T

Redmi 9T

Mi 10T Lite / Mi 10i / Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi Note 9T / Redmi Note 9 5G

Mi 11

Redmi K40 / POCO F3 / Mi 11X

Redmi K40 Pro / Mi 11X Pro / Mi 11i

Mi 11 Lite 5G

Mi 10S

Mi 11 Ultra

MIX 4

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Xiaomi 12X

Redmi K40 Gaming / POCO F3 GT

Xiaomi 12 (Android 13)

Xiaomi 12 Pro (Android 13)

Redmi K50 Gaming / POCO F4 GT (Android 13)

Redmi K40S / POCO F4

Redmi K50

Redmi K50 Pro (Android 13)

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Ultr