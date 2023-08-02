Beyaza boyamanın ardından iklim krizine 'şemsiyeli' çözüm

Yayınlanma: 02.08.2023 - 01:32

Güncelleme: 02.08.2023 - 01:32

Bilim insanlarının geliştirdiği teori, Dünya'yı aşırı güneş ışığından korumak ve böylece küresel ısınma üzerindeki etkinin azalmasını sağlamak amacıyla güneş kalkanı olarak kullanılacak dev bir uzay "şemsiyesini" içeren yeni bir yaklaşımı ortaya koydu.

Hawaii Üniversitesi Astronomi Enstitüsü'nden gökbilimci István Szapudi, yakalanan bir asteroide karşı ağırlık olarak bağlanacak güneş kalkanının, onlarca yıl içinde iklim krizini hafifletebilecek uygulanabilir bir tasarım haline getirilebileceğini söyledi.

ÇÖZÜM: 'KARŞI AĞIRLIK'

Independent Türkçe'de yer alan detaylara göde dünya hızla ısınırken, gezegenin dört bir yanındaki bilim insanları iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için bir dizi yeni yol geliştiriyor. Küresel sıcaklığı azaltmak için daha önce önerilen yaklaşımlardan biri, güneş "şemsiyesi" kullanarak Dünya'yı Güneş ışığının bir kısmına karşı gölgede bırakmak olmuştu.

Ancak böyle bir kalkanı yerçekimi kuvvetlerini dengeleyecek ve güneş radyasyonu basıncının kalkanı savurmasını önleyecek kadar devasa inşa etmek için gereken büyük miktarda ağırlık, kalkanın inşasında kullanılabilecek en hafif malzemeleri bile imkansız derecede pahalı kılıyor.

Dr. Szapudi, yakın zamanda PNAS adlı bilimsel dergide yayımlanan yeni çalışmada, devasa bir kalkan yerine toplam kütleyi 100 kattan daha aza indirgeyebilecek bağlı bir karşı ağırlık kullanılmasını öneriyor.

Araştırmanın ortaya koyduğu teoride kalkanın kütlesinin çoğunu Dünya'dan fırlatmamak için, yakalanacak bir asteroidin karşı ağırlık olarak kullanılabileceği belirtiliyor.

Dr. Szapudi, "Hawaii'de gündüz dışarıda yürürken birçok kimse güneş ışığını kesmek için şemsiye kullanır. Ben de şöyle düşündüm, bunun aynısını Dünya için yapıp yaklaşan iklim değişikliği felaketini hafifletebilir miyiz?" dedi.

Yeni araştırma, güneş radyasyonunun Dünya'da doğurduğu etkiyi yaklaşık yüzde 1,7 oranında azaltma hedefine ulaşmak için ihtiyaç duyulacak bu tarz bir "şemsiyenin" türünü belirledi. Yüzde 1,7 azalma, küresel sıcaklıklarda felaket boyutundaki artışı önlemek için gerekli olabilecek bir oran.

Çalışmada, kalkana Güneş doğrultusunda bağlı bir karşı dengeleyici yerleştirmenin toplam ağırlığı 3 milyon 500 bin tona indirebileceği bulundu. Bu, daha önce hesaplanan bağlantısız kalkan ağırlıklarından yaklaşık 100 kat daha hafif.

Yine de bu miktar Dünya'dan uzaya yapılan fırlatmaların mevcut kapasitesinin çok ötesinde. Halihazırda en büyük roketler bile alçak Dünya yörüngesine sadece 50 ton civarı yük taşıyabiliyor.

Ancak çalışmaya göre karşı ağırlık olarak asteroit kullanıldığında, bu ağırlığın yalnızca yüzde 1'inin (yaklaşık 35 bin ton) yani sadece kalkanın Dünya'dan fırlatılması yeterli olacak.

Üstelik daha yeni ve hafif malzemelerle kalkanın kütlesi daha da hafifletilebilir.

Dr. Szapudi, bu tarz bağlantılı bir yapının inşasının ve konuşlandırılmasının mevcut kalkan tasarımlarına göre daha hızlı ve ucuz olacağını belirtti.