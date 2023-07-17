Küresel ısınmaya yeni çözüm: Beyaza boyamak!

Yayınlanma: 17.07.2023 - 09:25

Güncelleme: 17.07.2023 - 09:25

Kaliforniya Üniversitesi Davis Kampüsü'nden bilgisayar ve elektrik mühendisliği profesörü Jeremy Munday, 2021'de geliştirilen özel bir beyaz boyanın, gezegenin emdiği ısı miktarını azaltacağını, Güneş'ten gelen ışığın uzaya geri yansımasını sağlayacağını ve küresel sıcaklıkları dengeleyeceğini öne sürdü.

Ancak bu öneri, 9 milyon kilometre karelik yüzölçümüne sahip ABD büyüklüğünde bir ülkenin tamamen beyaz boyayla kaplanması anlamına geliyor.

Üstelik Munday'e göre bu çalışmada kesinlikle özel olarak geliştirilmiş bir boya kullanılmalı.

Purdue Üniversitesi



Independent Türkçe'de yer alan habere göre 2021'de Purdue Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, dünyadaki en beyaz boyayı geliştirdiklerini açıklamıştı. Munday işte bu boyanın kullanılması gerektiğini söylüyor.

Zira özel olarak geliştirilen bu renk o kadar beyaz ki ışığın yüzde 98'inden fazlasını yansıtabiliyor. Bu, gezegen için özellikle yararlı çünkü ışık, aynı zamanda ısı üretimi demek.

Purdue araştırmacıları, bu boyanın bir binada kullanıldığı durumda o noktadaki sıcaklığı düşüreceğini ve içeride de klima ihtiyacını azaltacağını söylemişti.

Munday de buradan hareketle buna benzer bir malzemenin daha büyük çapta nasıl kullanılabileceğini hesapladı.

Dünya'nın toplam yüzey alanının yaklaşık 510 milyon kilometre kare olduğu biliniyor. Bunun da büyük kısmı sulardan oluşuyor. Munday'in hesaplamasına göre boyanın kabaca 5 ila 10 milyon kilometre karelik bir alanı kaplaması gerekiyor.

Bu da aslında ABD büyüklüğünde bir ülkenin söz konusu beyaz boyayla kaplanması demek.

Munday, uzaya geri yansıyacak devasa ısının da herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğini söylüyor. New York Times'a konuşan akademisyen, "Okyanusa bir bardak su dökmekten farkı olmaz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Dünya yüzeyinin sadece yüzde 1'ini kaplamak için bile kabaca 139 milyar galon boyaya ihtiyaç duyulabilir.

Sıcaklıkları düşürmek için nesneleri beyaza boyamak da aslında yeni bir konsept değil. Örneğin ABD'nin Teksas eyaletinde evlerin önemli kısmı beyaza boyanırken, araçların rengi de genellikle beyaz.

Purdue Üniversitesi'nin geliştirdiğine benzer yenilikçi boyaların kullanımının artması da iklim kriziyle mücadeleye katkı sunabilir.

Ancak uzmanların büyük kısmı, şimdilik Munday'in önerdiği gibi radikal bir çözümün uygulanamayacağı görüşünde.