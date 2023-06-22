Bild gazetesi, yapay zeka kullanımına geçiyor! İşten çıkartmalar başlıyor
Almanya'da Bild gazetesinde, yapay zeka kullanımına başlanacağı ve bu nedenle 200 kişinin işten çıkarılabileceği iddia edildi.
Alman medyasında yer alan haberlere göre, hafta başında Bild gazetesinde çalışanlara, yapay zekanın sunduğu imkanlar dolayısıyla gazetenin editörlük kısmında işten çıkarma yapılacağının aktarıldığı dile getirildi.
Buna göre, Bild gazetesinin bölgesel baskılarının sayısı 18'den 12'ye düşecek.
Daha küçük yerel baskılar ise tamamen kapatılacak ve yönetim kademesi azaltılacak.
Axel Springer'in CEO'su Mathias Döpfner'in, 4 ay önce çalışanlara gönderdiği e-postada, 1 Ocak 2024'ten itibaren Axel Springer Grubu'nun stratejisinin "sadece dijital" veya "önce dijital, sonra basılı" olacağını ifade ettiği belirtildi.
Döpfner'in, yazıda, yapay zeka ve dijital dünyadaki süreçlerle değiştirilecek görevleri olan veya mevcut becerileriyle bu yeni düzende kendilerini bulamayan meslektaşlarıyla da ayrılmak zorunda kalınacağını aktardığı kaydedildi.
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