Yapay zeka siyasi görüşleri fotoğraftan tahmin edebiliyor

Yayınlanma: 21.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 21.06.2023 - 09:41

Danimarka'daki Aarhus Üniversitesi’nden Dr. Stig Hebbelstrup Rye Rasmussen ve ekibi, insanların yüz ifadeleri ile siyasi görüşleri arasındaki bağı inceleyen bir çalışma başlattı.

Danimarka’da 2017’deki yerel seçimlerde yarışan siyasetçilerin ve milletvekillerinin fotoğraflarının kullanıldığı çalışmada, 4 bin 647 adayın fotoğrafı incelendi.

Bilim insanları, kişilerin ruh hallerini, mimiklerini ve yüz yapılarını tespit edebilmek için Microsoft’un "yüz ifadesi tanıma teknolojisi" ile farklı algoritmalar kullandı.

İNSANLARIN MİMİKLERİNDEN YOLA ÇIKARAK SİYASİ GÖRÜŞLERİNİ TAHMİN ETTİ

Araştırmada, yapay zekanın insanların mimiklerinden yola çıkarak, siyasi ideolojilerini yüzde 61 doğruluk oranıyla tahmin edebildiği saptandı.

Söz konusu araştırmada, yapay zekanın insan davranışlarını taklit ederek öğrenme kapasitesine sahip olduğu "derin öğrenme yönteminden" faydalanıldığı belirtildi.

Araştırmanın sonuçları, "Scientific Reports"da yayımlandı.

Dünya genelinde yapay zeka ve bununla ilgili teknolojiler insanlara ilgi çekici şekilde sunulurken, birçok kişi de faydası kadar zararı olduğu görüşünde.

Kimilerinin ütopyası olan yapay zeka, kimilerinin ise distopyası olmuş durumda.

Yüz tanıma sistemlerinin kullanılarak insanların vatandaşlıklarının puanlanarak "makbul vatandaşın" belirlendiği Çin’deki senaryoda distopik bir profil çizen yapay zeka sistemleri, Batı’da insanlara kullanıcı dostu bir aparat gibi sunulabiliyor.