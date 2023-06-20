ChatGPT'ye göz kırpıyor: Yapay zeka destekli Opera One çıktı!

Yayınlanma: 20.06.2023 - 13:27

Güncelleme: 20.06.2023 - 13:27

ChatGPT çıktığı günden beri gündemden de düşmüyor. Farklı şekillerde konuşulan yapay zeka destekli dil modeli bu yönüyle Apple, Samsung ve Microsoft gibi şirketleri de dönüştürmeye başladı. Bazıları ChatGPT geliştiricisi OpenAI ile iş birliğine gitti bazıları da direkt çalışanlarına 'engelleme' talimatı verdi. Opera tarayıcısı içinse yeni bir dönem başladı. Yapay zekalı Opera One yayınlandı.

Bir süredir geliştirici tarafında test aşamasında olan Opera'nın yeni tarayıcısı, artık ücretsiz olarak herkes tarafından kullanılabiliyor.

Kullanıcı deneyimini de geliştirmek adına bazı adımlar atıldı. Sekme Adaları verilen sistem, daha fazla alan ve odaklanmış gezinme sağlıyor. Yani sekme işlevi yeniden tasarlamış oluyor.

Bu sayede sekmeler, kolayca daraltılabilen ya da genişletilebilen ayrı gruplar ve adalar halinde düzenlenebiliyor.

Aynı zamanda tarayıcıya entegre olan Aria yapay zekası yapay zeka sistemini temele alıyor. Yardımcı bir asistan gibi de görev üstenecek olan Aria, internet üzerinden arama yapabilme özelliğine sanip. OpenAI ile geliştirilen sistem GPT dil modelinden gücünü alıyor.