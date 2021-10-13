Bilet fiyatı açıklanmadı: Uzaya giden en yaşlı kişi olacak

13 Ekim 2021 Çarşamba, 00:00

Blue Origin’in uzay seyahatleri devam ediyor. Star Trek’te geniş bir hayran kitlesi edinen William Shatner da yeni fırlatma ekibi içinde yer alan isimlerden biri oldu. Ancak Batı Teksas’taki Blue Origin tesisinin etrafındaki şiddetli rüzgarlar, fırlatmanın yarına ertelenmesine neden oldu.

Dört kişilik mürettebat arasında Shatner, Chris Boshuizen, Glen de Vries ve Audrey Powers yer alıyor. Blue Origin New Shepard roketi, Batı Teksas’taki Fırlatma Alanı One’dan kalkacak.

New Shephard, uluslararası olarak uzayın kenarı olarak tanımlanan 100 km’lik Karman Hattı’nın ötesine geçecek. Mürettebat, kapsülün içinde birkaç dakika ağırlıksız kalacak.

EN YAŞLI İNSAN OLACAK

Sözcü’nün haberine göre, Lansmanın gecikmesiyle ilgili olarak Shatner, bir gün daha bekleyeceği için derin bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi, ancak buna gerçekten değeceğini de sözlerine ekledi.

Shatner 80 km irtifa işaretini geçtiğinde, bu yılın başlarında Jeff Bezos ile Blue Origin’in ilk mürettebatlı görevinde yer alan 82 yaşındaki Wally Funk’ın da rekorunu kırarak uzaya giden en yaşlı kişi olacak.

Shatner, 1966’da orijinal Star Trek serisinde James T Kirk rolünü üstlenerek ün kazanmıştı.

BİLET FİYATLARI AÇIKLANMADI

Shatner ile beraber Blue Origin’in uçuş operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı, Audrey Powers da yer alacak. Powers, pazartesi günü Good Morning America’ya verdiği röportajda, “Bu program üzerinde çok uzun süredir çalışan Blue’daki tüm meslektaşlarımı temsil etmek benim için çok cömert bir teklifti” dedi.

Powers, Blue Origin’e 2013 yılında katıldı ve New Shepard’ın uçuş operasyonlarını, araç bakımını, iniş ve yer destek altyapısını yönetiyor.