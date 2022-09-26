Bilgisayar korsanı olaylarına bir yenisi daha eklendi: 'Türkiye tarihinin en büyük veri sızıntısı olabilir'
Bir grup bilgisayar korsanının, bir dizi firma ve kurumundan Türkiye'deki hemen herkesin telefon numarası ve açık adres bilgilerine ulaştığı iddia edildi.
Ülkemizde özellikle son yıllarda görülmeye başlanan geniş çaplı bilgisayar korsanı olaylarına bir yenisi eklendi.
Webtekno'da yer alan habere göre, teknoloji haber editörleri Mesut Çevik ve Recep Baltaş'ın yaptığı son duyuruya göre Türkiye'nin tarihindeki en büyük veri sızıntılarından biri kapıda olabilir. Recep Baltaş'ın Twitter'dan yaptığı paylaşıma göre saldırganlar; aktörler, şarkıcılar, futbolcular, siyasi şahsiyetler gibi pek çok ünlü isim de dahil olmak üzere her Türk vatandaşının kişisel bilgilerinin ellerinde bulunduğunu iddia ediyorlar.
İddiaya göre ülke tarihindeki en büyük veri sızıntılarından biri kapıda olabilir. Avukatımla iletişime geçip daha fazla bilgi paylaşmaya çalışacağım.— Recep Baltaş (@buckberi) September 25, 2022
Recep Baltaş ve Mesut gelen ilk bilgilere göre bilgisayar korsanlarının elinde Türkiye'deki herkesin güncel telefon numaraları, açık adresleri gibi kişisel bilgiler bulunuyor. Ayrıca Mesut Çevik'e ulaşan Bilgisayar korsanlarının paylaştığı veriler içinde Türkiye'nin önce gelen iş insanlarının bilgisi yer alıyor. Bilgisayar korsanı, bu bilgilerin WhatsApp görüntüleri olduğunu iddia ediyor. Paylaşılan bilgilerdeki WhatsApp profillerinin fotoğrafları tutmuyor.
Açık adres bilgileri dahil olmak üzere Türkiye'deki herkesin kişisel bilgilerinin ellerinde olduğunu iddia eden saldırgan bilgisayar korsanları, Mesut Çevik'in paylaşımına göre kendisine WhatsApp üzerinden ulaşarak "malum sitenin" verilerinin ellerinde olduğunu ve bu verileri yayacakları iddiasında bulundu. Çevik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda bir oto kiralama şirketinin veri sızıntısı sonucu mağdur olanların kendisine ulaşmaya başladığını da açıkladı.
Az önce malum hacker bu sefer WhatsApp üzerinden ulaştı ve malum sitenin verilerinin elinde olduğunu, yayacağı iddiasında bulundu. Bu iddiaların gerçekliğini yakında göreceğiz fakat asıl konu bir oto kiralama şirketinin veri sızıntısı sonucu mağdur olanlar bana ulaşmaya başladı.— Mesut Çevik (@mesutcevik) September 25, 2022
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