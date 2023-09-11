Bilgisayarın kasası nasıl temizlenir? Bilgisayar nasıl temizlenir?

Yayınlanma: 11.09.2023 - 16:53

Güncelleme: 11.09.2023 - 16:53

Bilgisayarlar, günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Uzun süreli kullanımlarda bilgisayar dışarıdan gelen tozlardan dolayı yavaşlayıp, ısınabiliyor. Bu sebepten dolayı da bilgisayarlara düzenli bakım gerekiyor. Peki bilgisayar nasıl temizlenir? Bilgisayar temizlerken yapılması gereken adımlar nedir?

BİLGİSAYAR NASIL TEMİZLENİR?

1. Bilgisayarınızı Kapatın

Herhangi bir fiziksel temizlik işlemine başlamadan önce bilgisayarınızı kapatmalısınız. Bu, herhangi bir hasarı veya elektrikle ilgili sorunları önler.

2. Düzenli Olarak Tozu Temizleyin

Bilgisayarı kapattıktan sonra hafif ıslak bir bezle bilgisayarınızın kasasının dışını temizleyin.

3. Kasanın İçini Temizleyin

Bilgisayarın dışını temizledikten sonra vidalarından kasayı sökün. Daha sonra hava üfleyen bir alet ile bilgisayarı tozlardan temizleyin. Bu işlemi yaparken elektrik süpürgesini sakın kullanmayın. Bu işlemden sonra kalan tozları bir fırça yardımıyla temizleyin. Eğer bir dizüstü kullanıyorsanız ve garanti devam ediyorsa yetkili servise götürmeniz daha iyi olacaktır. Garantisi bitmişse modelinizi internete yazarak dizüstü bilgisayarınızın kasasının nasıl açıldığını öğrenip yine kendiniz temizleyebilirsiniz.

4. Klavye ve Fareyi Temizleyin

Klavyenizin ve fareinizin tuşları arasında biriken tozu temizlemek için küçük bir fırça veya basınçlı hava kullanabilirsiniz. Ayrıca klavyenin üzerine sıvı dökülmesi durumunda, hemen kapatıp ters çevirerek kurumasını sağlayabilirsiniz.

5. Ekran Temizliği

Monitörünüzü temizlerken özel bir ekran temizleme solüsyonu ve mikrofiber bir bez kullanmanız en iyisi olacaktır. Asla cam temizleyici veya kimyasal içeren maddeler kullanmayın, çünkü bu ekranınıza zarar verebilir.

6. Bağlantı Noktalarını Kontrol Edin

Bilgisayarınızdaki bağlantı noktalarını düzenli olarak kontrol edin ve gerektiğinde temizleyin. Bağlantı noktalarındaki toz veya kir, cihazların düzgün çalışmasını engelleyebilir.

Bu ipuçları, bilgisayarınızın fiziksel olarak temiz ve verimli kalmasına yardımcı olacaktır. Düzenli bakım, bilgisayarınızın ömrünü uzatırken, en iyi performansı almanızı sağlar.