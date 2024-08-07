Bilim bitki bazlı yağlar için neler söylüyor?

Yayınlanma: 07.08.2024 - 05:51

Güncelleme: 07.08.2024 - 05:51

Araştırmalar, fazla işlenmiş gıdalarda bulunan yağların zararlı olduğunu söylüyor. Bu ne demek oluyor? Bitki bazlı olsa da bu yağlar, fazla işlenmiş gıdalarda kullanıldıklarında insanlarda iltihaplanmaya ve bazı hastalıklara sebep olabileceği bir süredir bilim tarafından aktarılıyor.

Sağlık uzmanları bitkisel yağların toksik olabileceğini söylüyor. Hatta akne ve kilo alımı gibi bilinen etkilerinin aksine kansere ve kısırlığa dahi sebep olabilirler.

Doktorlara göre bitkisel yağları tamamen kesmek yerine sağlıklı ve dengeli bir şekilde tüketmek en doğrusu. Bitkisel tohum yağları arasında kanola yağ, mısır yağı, pamuk yağı, üzüm çekirdeği yağı, soya yağı, ayçiçek yağı, pirinç yağı ve fıstık yağı bulunuyor. Zeytinyağı, avokado yağı ve hindistan cevizi yağı bu kategoride yer almıyor.

Söz konusu yağlar daha çok paketli ve işlenmiş gıdalarda kullanıldığı için sosyal medyada bu tohum yağlarının tüketiminin tamamen toksik olduğuna yönelik paylaşımlarda önemli bir artış oldu. Bu tarz tohum yağları, yapılış biçimleri nedeniyle genellikle çok fazla işleniyor olmasına ek olarak fast food restoranlarında da çok kullanılıyor.

Uzmanlar, bu yağlarda yüksek seviyede omega-6 olduğunu söylüyor. Bu insanlarda iltihaplanmaya neden olabilir.

Tohum yağlarının bazıları fazla işlenmeseydi hem E vitamini hem de fenol açısından zengin olacakları için aslında 'tamamen zararlı' değiller. Yine de işlendikleri ve farklı alanlarda fazla miktarlarda kullanıldıkları için sağlıklı olmaktan uzaklaşıyorlar.

İşlenmiş ve çok yağlı yiyeceklerden kaçınmak bu yağların toksik etkisinden kurtulmayı kolaylaştırabilir. Ancak yine de ayçiçek yağını evde kullanmak da eşit oranda zararlı mı? Uzmanların farklı görüşleri olsa da ağır basan görüş, evde de olsa bu yağların tüketiminin azaltılması yönünde oluyor. Evde zeytinyağı gibi sağlıklı olan yağlarla yemeklerin yapılması öneriliyor olsa da ayçiçek ve benzeri yağları evde kullanmak, dışadaki fast food zincirlerinde bu yağlarla yapılan kızartmaları tüketmekten daha yararlı olabilir.