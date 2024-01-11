Bilim insanları 2023'te 74 bitki ve 15 mantar türü keşfetti

Yayınlanma: 11.01.2024 - 12:17

Güncelleme: 11.01.2024 - 13:20

BBC'nin haberine göre, Kew Gardens'daki bilim insanlarınca yapılan araştırmalar sonucu Antarktika'daki kayalardan volkanların tepesine kadar dünyanın çeşitli bölgelerinde keşfedilen canlıların en az dörtte üçünün koruma altına alınması gerekiyor.

Kıdemli araştırmacı ve araştırma lideri Dr. Martin Cheek, söz konusu canlılara isim verilmesinin, türlerin korunması için atılan ilk adım olduğunu belirtti. Kew Gardens'ın mantar uzmanı Dr. Raquel Pino-Bodas da "Bu keşiflerle günümüzde karşılaştığımız sıkıntılara, yiyecek, ilaç ve aktif bileşenler gibi doğal yollardan çözüm bulmamız oldukça mümkün." ifadesini kullandı.

Kew Gardens'ın 2023'te keşfettiği 74 bitki ve 15 mantar türünden öne çıkanlar şöyle listelendi: