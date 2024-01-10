Bilim insanlarından ilginç çalışma; mini beyinler ürettiler

Hollanda'da bilim insanları, insan fetüsünün beyin dokusundan ilk kez "mini beyinler" üretti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2024 - 17:10
Bilim insanlarından ilginç çalışma; mini beyinler ürettiler
Abone Ol google-news

Utrecht Üniversitesinden bilim insanlarının araştırmasında, fetüslerden alınan dokulardan beyin organoidleri üretildi. Organoidler, laboratuvar ortamında üç boyutlu olarak geliştirilen ve kendilerini yenileyebilen hücre gruplarını ifade ediyor.

Araştırmanın eş başyazarlarından Hans Clevers, daha önceki çalışmalarda kök hücrelerden beyin organoidleri üretildiğini fakat yeni araştırmada bunun ilk kez bir fetüs beyni dokusundan oluşturulduğunu belirtti. Hakemli bilimsel dergi Cell'de 8 Ocak'ta yayınlanan çalışmada, 12 ila 15 haftalıkken ölen fetüslerin beyinlerinden alından dokular, laboratuvar ortamında farklı işlemlerden geçirilerek organoidlere dönüştürüldü.

MİNİ BEYİN GELİŞTİRİLDİ 

Independent Türkçe'nin aktarmış olduğu çalışmada, organoidlerdeki hücre oluşumlarının beynin farklı bölümlerinin yapısını, hücreler arası iletişimi ve beyin hastalıklarını incelemek için önemli bir fırsat sunduğu bildirildi. 

Tek fetüs dokusundan birden fazla "mini beyin" geliştirebilen araştırmacılar, organoidlerin olgunlaşmasının yaklaşık 6 ay sürdüğünü aktardı. Kök hücrelerden elde edilen beyin organoidleriyse 80 gün civarında canlı kalabiliyordu.

Bilim insanları, organoidlerin özellikle tümör ve kansere karşı geliştirilen ilaçların etkilerinin laboratuvar ortamında daha iyi gözlemlenmesini de mümkün kıldığına dikkat çekti. 

Araştırmacılardan Benedetta Artegiani, bu organoidleri inceleyerek nörogelişimsel hastalıkların ve çocukluk çağında ortaya çıkabilen beyin kanserlerinin yapısına ve tedavisine yönelik çalışmalar yürüteceklerini söyledi.


İlgili Haberler

Bu ormana bilim insanı olmayan giremez! 121 hektarlık orman Türkiye'de bulunuyor...

Bu ormana bilim insanı olmayan giremez! 121 hektarlık orman Türkiye'de bulunuyor...
Bilim insanları keşfetti: Babalar annelerden 250 bin yıldır daha yaşlı

Bilim insanları keşfetti: Babalar annelerden 250 bin yıldır daha yaşlı
Bilim insanları doğadaki en güçlü mikrop öldürücüyü açıkladı

Bilim insanları doğadaki en güçlü mikrop öldürücüyü açıkladı

En Çok Okunan Haberler