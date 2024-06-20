Bilim insanları, bazı kişilerin neden Kovid olmadığını keşfetti

Yayınlanma: 20.06.2024 - 14:56

Güncelleme: 20.06.2024 - 14:56

İngiliz bilim insanları, Kovid-19 üzerine yaptıkları bilimsel çalışmada, bazı kişilerin virüse maruz kalmasına rağmen Kovid-19 olmadıklarını tespit etti. Bu kişilerin burunlarındaki özel hücrelerin, virüs yayılmadan önce fark ettiklerini ve vücutlarında virüse maruz kalmadan önce HLA-DQA2 adı verilen bir genin yüksek seviyelerde olduğunu belirledi.

'YAYGIN BAĞIŞIKLIK TEPKİSİ GÖSTERMEDİ'

İngiltere merkezli Imperial College London bünyesinde yürütülen bir Kovid-19 bilimsel çalışmasının bir parçası olarak bilim insanları, Kovid-19’a neden olan SARS-CoV-2 virüsüyle mücadele edebilen kişilerin, sürekli hastalıktan kaçınmalarına yardımcı olan benzersiz bağışıklık tepkilerine sahip olduğunu buldu. Kişi virüse maruz kalmadan önce ve sonra elde edilen bulgulara göre burun astarındaki lokal bir bağışıklık tepkisinin, bireylerin virüsü tanımlamasına ve enfeksiyona neden olacak bir yer edinmesini engellemesine olanak tanıdığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: