Bilim insanlarından çığır açan proje: Dünya'nın kara kutusu inşa ediliyor

Yayınlanma: 16.06.2024 - 15:25

Güncelleme: 16.06.2024 - 15:43

Dünya'nın sonunu düşünmek her zaman hoş olmasa da, yeryüzündeki insanlar bu felakete hazırlanıyor. Eğer insan medeniyeti çökerse, geride ne kalacağı merak konusu.

Belki büyük şehirlerin bazı kısımları ayakta kalacak ya da bazı ülkeler varlığını sürdürecek. Ancak insanlığın nasıl çöktüğüne dair fazla kanıt kalmayabilir.

KARA KUTUNUN AMACI NE?

Bu durumu değiştirmeye kararlı bir araştırma ekibi, devasa ve yok edilemez bir "kara kutu" inşa ediyor. Peki bu kara kutu ne işe yarayacak? Bu etkileyici yapı, insanlığın çöküşüne yol açan olayları gelecekteki medeniyetlere göstermek amacıyla bilimsel verileri kaydedecek.

Dünya'nın Kara Kutusu adı verilen bu proje, Tazmanya'da ıssız bir bölgeye yerleştirilecek. Proje hakkında daha fazla bilgi veren Earth's Black Box web sitesi, sistemin nasıl çalışacağını detaylandırıyor.

Sitede şu açıklama yer alıyor: "Yaşam biçimimizi köklü bir şekilde dönüştürmezsek, iklim değişikliği ve diğer insan kaynaklı tehlikeler medeniyetimizin çökmesine neden olacak. Earth's Black Box, bu felakete doğru attığımız her adımı kaydedecek. Gezegenimizin sağlığıyla ilgili yüzlerce veri seti, ölçüm ve etkileşim sürekli olarak toplanacak ve gelecek nesiller için güvenle saklanacak."

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer alıyor: "Cihazın amacı, gezegenin çöküşüne neden olan olayların tarafsız bir kaydını sağlamak, gelecekteki nesillere hesap verebilirlik sağlamak ve acil eylem ilhamı vermektir. Hikayenin nasıl sona ereceği tamamen bize bağlı. Tek kesin olan şey, artık eylemlerinizin, eylemsizliklerinizin ve etkileşimlerinizin kaydedildiğidir."

PROJENİN DETAYLARI

Proje, Tasmania Üniversitesi'nden araştırmacılar ile Clemenger BBDO ve The Glue Society ajanslarının işbirliği sayesinde mümkün oldu.

Projenin yaratıcı direktörü Jim Curtis, ABC'ye yaptığı açıklamada, "Eğer Dünya, iklim değişikliği sonucu çökerse, bu yok edilemez kayıt cihazı geride kalanlara ders niteliğinde olacak. Ayrıca, liderlerin eylem veya eylemsizliklerini kaydetmek için de orada olacak" dedi.

Dünya'nın Kara Kutusu, okyanus asitlenmesi, kara ve deniz sıcaklıkları, insan nüfusu, enerji tüketimi, askeri harcamalar ve atmosferik CO2 gibi verileri toplayacak.

Kutunun boyutuna gelince, üç inç kalınlığında çelikten yapılacak ve granit üzerine yerleştirilecek. Kutunun içi ise internet bağlantılı depolama sürümleriyle donatılacak ve bu sistem, Kara Kutu'nun çatısındaki güneş panelleri ile çalışacak.