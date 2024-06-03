Bilim insanları bir karadelik türünün gizemini çözmeyi başardı

Yayınlanma: 03.06.2024 - 13:41

Güncelleme: 03.06.2024 - 13:41

Japonya'daki Tokyo Üniversitesinden araştırmacıların çalışmasında, küresel yıldız kümesindeki orta kütleli kara deliklerin nasıl oluştuğunun anlaşılması için çeşitli simülasyonlar yapıldı.

Küresel yıldız kümeleri, galaksi merkezi etrafında uydu gibi dolanan milyonlarca yıldızın yerçekimi sayesinde bir arada durmasıyla oluşuyor.

GÜNEŞ'TEN DAHA FAZLA KÜTLELİ YILDIZLAR DOĞUYOR

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre simülasyonlarda, bu kümeleri oluşturan yoğun moleküler bulutların, daha sonradan orta kütleli kara deliklere dönüşen çok büyük yıldızlar doğurabileceği ortaya kondu. Hakemli dergi Science'ta yayınlanan araştırmada, bu kümelerin merkezinde yıldızlar arasında yaşanan yoğun çarpışmaların, Güneş'inkinden bin kat daha fazla kütleye sahip yıldızların doğmasına yol açabileceği belirlendi.

Yıldız kaynaklı kara delikler büyük yıldızların çökmesiyle, süper kütleli karadeliklerse daha büyük kara deliklerin birleşmesiyle oluşuyor. Ancak bilim insanları orta kütleli kara deliklerin nasıl meydana geldiğini şimdiye dek çözememişti.

Tokyo Üniversitesi'nden Michiko Fujii, kapsamlı simülasyonlarla ilk kez bu kara deliklerin nasıl oluştuğuna dair bilgi edinilebildiğini söyledi.

Bilim insanı araştırmaya dair şu ifadeleri kullandı:

İlk kez, küresel küme oluşumunun simülasyonlarını tek tek yıldızları modelleyerek başarıyla gerçekleştirdik. Her biri için gerçekçi bir kütleye sahip yıldızlar modelledik ve bunların çok dar bir alandaki çarpışmalarını yeniden canlandırdırdık. Bu simülasyonlar için milyonlarca yıldızı yüksek doğrulukla entegre edebildiğimiz yeni bir simülasyon kodu geliştirdik.

Fujii, yeni simülasyon kodunun ileriki araştırmalarda kullanılabileceğine de işaret ederek "Nihai hedefimiz, yıldızları tek tek oluşturarak tüm galaksilerin simülasyonunu yapmak" dedi.