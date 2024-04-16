Yıldız kaynaklı 'en büyük' kara delik keşfedildi

Gök bilimciler, Dünya'nın da içerisinde bulunduğu Samanyolu Galaksisi'nde yıldız kaynaklı "en büyük" kara deliği keşfetti.

AA
Yayınlanma: 16.04.2024 - 12:45
Yıldız kaynaklı 'en büyük' kara delik keşfedildi
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Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Gaia misyonu tarafından University Collage London (UCL) araştırmacıları işbirliğinde "Gaia-BH3" adı verilen ve Güneş'ten 33 kat büyük kara deliğe ulaşıldı.

Dünya'ya 2 bin ışık yılı uzaklıkta olduğu tespit edilen kara deliğin, doğrudan görülemediği ve yörüngesinde "sallanan" bir yıldız sayesinde keşfedildiği belirtildi.

ESA'ya ait Gaia Uzay Teleskobu'ndan elde edilen veriler ışığında daha fazla kara deliğin keşfinin söz konusu olduğu da ifade edildi.

Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezinden (CNRS) Pasquale Panuzzo, böyle bir buluşun "hayatta bir kez" olabileceğini söyledi.

UCL'den George Seabroke da Gaia-BH3'ün bu zamana kadar keşfedilmiş "yıldız kaynaklı en büyük kara delik" olduğuna işaret ederek, bulunan kara deliğin gök bilimciler için önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Bu arada, bugüne kadar Samanyolu Galaksisi'nde 50 civarında süper kütleli kara deliğin keşfedildiği veya tanımlandığı kaydedildi.


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