Bilim insanları duyurdu: Covid-19 mutasyona uğradı!

Yayınlanma: 13.04.2023 - 10:05

Güncelleme: 13.04.2023 - 10:05

Hindistan'da, "Arcturus" adlı yeni bir Covid-19 alt varyantı tespit edildi. Ülkede günlük vaka sayısı 3 bin kadar arttı. Bilim insanları, 'Arcturus' varyatının Hindistan'ı kasıp kavurduğunu açıkladı.

Omicron alt varyantı olan ve teknik olarak XBB.1.16 olarak adlandırılan Arcturus, geçen ay enfeksiyonların 13 kat arttığı ülkedeki Covid vakalarında yeni bir artışa sebebiyet verdi. Bununla birlikte, vaka sayılarındaki yükseliş, Hindistan Sağlık Bakanlığı’nın bu hafta hastanelerin olası bir hasta akınıyla başa çıkmaya ne kadar hazır olduğunu kontrol etmek için tatbikatlar düzenlemesine neden oldu.

Bazı eyaletlerde bir yıldan fazla bir süredir ilk kez halka açık ortamlarda yüz maskeleri geri geldi. Güney eyaleti Kerela Sağlık Bakanı Veena Georgei, hamile kadınlar, yaşlılar ve altta yatan sağlık sorunları olanlar için maske takılmasının zorunlu olduğunu duyurdu.

"ENDİŞE VERİCİ MUTASYONLARA SAHİP"

Diğer taraftan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) şu anda, ilk olarak Ocak ayı sonlarında tespit edilen XBB.1.16'yı izliyor ve yetkililer, Arcturus'ta endişe verici bazı mutasyonlar olduğunu söylüyor.

DSÖ'nün Covid-19 sorumlusu olan Dr. Maria Van Kerkhove, konuya dair "Arcturus, birkaç aydır dolaşımda. Laboratuvar çalışmalarında artan bulaşıcılığın yanı sıra potansiyel olarak artan patojenite gösteren başak proteininde ek bir mutasyona sahip olduğunu gözlemledik. Ancak, Arcturus önceki varyantlardan daha ciddi hastalığa neden olduğuna dair bir kanıt yok" şeklinde bir açıklama yaptı.

Diğer yandan Tokyo Üniversitesi'nden Japon bilim insanları tarafından yapılan farklı bir çalışma, Arcturus'un yakından ilişkili olduğu Kraken alt varyantından 1,2 kat daha bulaşıcı olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, Arcturus’un yakın gelecekte dünya çapında yayılacağını belirterek, yeni alt varyantın bağışıklık sisteminin mücadele etmesini zorlaştıran mutasyonları olduğunu söyledi.